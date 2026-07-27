Στα άκρα φαίνεται πως έχει εξελιχθεί η σχέση και το κλίμα ανάμεσα στον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ ΑΕΚ και γενικότερα τη διοίκηση του μπασκετικού τμήματος, με τους οργανωμένους φίλους της ομάδας, λόγω των εξελίξεων αναφορικά με το γήπεδο και το προσωρινό παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό.

Η Original όχι απλά δεν μπορεί να συγχωρέσει την ΚΑΕ για την στάση της αλλά προχώρησε και σε ευθεία επίθεση με βαριά λόγια τονίζοντας προς τον ισχυρό άνδρα του μπασκετικού τμήματος που έχει αναλάβει τις τύχες του πάνω από μία δεκαετία τώρα κρατώντας το όρθιο σε δύσκολους καιρούς και με επιτυχίες, πως «για μας, τέλειωσες.»

Η κόντρα προέκυψε έπειτα από τη συμφωνία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την προσωρινή παραχώρηση της Sunel Arena για το διάστημα της ολοκλήρωσης των έργων αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Απόφαση που συνέπεσε με την παραχώρηση του Ολυμπιακού Κέντρου στα Άνω Λιόσια για 49 χρόνια στην «Ένωση», από πλευράς Δημοσίου με τις όποιες οικονομικές υποχρεώσεις προβλέπονται.

Ανοιχτό μέτωπο άνοιξε λοιπόν ανάμεσα στις δύο πλευρές, λίγες εβδομάδες πριν την εκκίνηση της νέας αγωνιστικής περιόδου που αναμένεται ότι θα επηρεάσει και την παρουσία στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος είχε θέσει ως προτεραιότητα πάντως το γηπεδικό ζήτημα κατά την ανάληψη των καθηκόντων του και την εμπλοκή του με τα διοικητικά των «κιτρινόμαυρων», τοποθετώντας το στην κορυφή της λίστας του. Και επιθυμώντας να το έχει διευθετήσει ως προίκα στον (όποιο) επόμενο μεγαλομέτοχο.

Προς αυτήν την κατεύθυνηση ήταν εδώ και χρόνια οι ενέργειές του, αρχής γεννομένης από την μετακόμιση ως ενοικιαστής η ΑΕΚ στα Λιόσια πριν από έξι χρόνια μέχρι το πολύ σημαντικό βήμα το καλοκαίρι του 2026. Με το όποιο… κόστος, το οποίο έφερε βαρέως η Original όπως φάνηκε και στην ανακοίνωση που εξέδωσε.