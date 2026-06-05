O Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, έκανε το 1-1 στους τελικούς της Stoiximan GBL και υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα, έπειτα από -σχεδόν- έναν χρόνο!

Οι τελικοί της Stoiximan GBL στην απόλυτη ισορροπία. Ο Παναθηναϊκός «προστάτεψε» το Telekom Center Athens και με MVP τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε το 1-1 κόντρα στον Ολυμπιακό (05/06, 68-58).

Ο Αμερικανός φόργουορντ άφησε πίσω του την κακιά βραδιά στο ΣΕΦ και είχε μία «μαγική» εμφάνιση. Από τους δύο πόντους πήγε στους 23, μέσα σε μόλις 48 ώρες!

Σε ένα ματς που οι Πειραιώτες «πληγώθηκαν» πάρα πολύ από τη «φτωχή» τους επιθετική συγκομιδή.

Την ίδια ώρα, οι «ερυθρόλευκοι» είδαν ένα απίστευτο σερί τους να φτάνει στο «τέλος» τους. Για την ακρίβεια, είχαν να ηττηθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα από τον Μάιο του 2025!

Κι όμως, αφού αν και είχαν χάσει το πρώτο ματς στους τελικούς της περασμένης σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό πέτυχαν τρεις συνεχόμενες νίκες και πήραν το πρωτάθλημα.

Η αποστομοτική απάντηση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις (video) Οι μεγάλοι παίκτες απαντούν στο γήπεδο, χωρίς φανφάρες και πολλά λόγια. Όπως έπραξε και ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στον 2ο τελικό με τον Ολυμπιακό.

Τη φετινή αγωνιστική χρονιά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έμεινε αήττητη σε όλα της τα ματς. Aνεξάρτητα αντιπάλου και φάση της διοργάνωσης.

Το σερί είχ συνέχεια και στο πρώτο ματς των τελικών της Stoiximan GBL, αφού μπόρεσαν να κάνουν το 1-0. Παρ’ όλα αυτά, στο Telekom Center Athens έβγαλε «αντίδραση», πήρε τη νίκη και το ζευγάρι πλέον είναι στην απόλυτη ισορροπία.

Για την ιστορία, το «τρελό» σερί που «έτρεχε» ο Ολυμπιακός στo ελληνικό πρωτάθλημα σταμάτησε στις 32 νίκες!

Κι όμως, αφού μετρούσαν τρεις επικρατήσεις στους περσινούς τελικούς, 24 στην κανονική διάρκεια, αλλά και πέντε από τα προημιτελικά, μέχρι και το πρώτο «ραντεβού» με τον Παναθηναϊκό.