Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Τι ακριβώς ισχύει με τη συμμετοχή του;

Ο Νεοκλής Αβδάλας ολοκλήρωσε τη θητεία του στις ΗΠΑ για το Βιρτζίνια Τεκ και επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.

Αμέσως, γεννήθηκαν πολλά «ερωτηματικά», σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στα εναπομείναντα ματς. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ.

Αρχικά, ο Έλληνας γκαρντ γύρισε στους «πράσινους», καθώς μπορεί να ήταν στο NCAA, αλλά με το «τέλος» της σεζόν επέστρεψε στην ομάδα που ανήκουν τα δικαιώματά του.

Από εκεί και πέρα, συμμετοχή στη Euroleague δεν μπορεί να «γράψει», αφού δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες αλλαγές στα ρόστερ.

Οι δύο επιλογές του Αβδάλα και ο καθοριστικός παράγοντας Δεν αλλάζουν οι προθέσεις του Νεοκλή Αβδάλα που περιμένει να δει κινητικότητα για να διαλέξει.

Στη Stoiximan GBL δεν ισχύει το ίδιο, αφού ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον εγγράψει κανονικά στο ρόστερ του.

Παρ’ όλα αυτά, το να παίξει σε κάποιο ματς δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Οι λόγοι είναι αρκετοί.

Ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνει πως θα ήταν αρκετά άδικο για τους υπόλοιπους να συμπεριλάβει έναν Έλληνα αθλητή, ενώ η σεζόν τελειώνει σε λίγο καιρό.

Ο Νεοκλής Αβδάλας πήρε μία πρώτη γεύση από το Αμέρικα και το Ole.gr παραθέτει τα δεδομένα που βρίσκονται στο μυαλό του.

Την ίδια ώρα, ο Νεοκλής Αβδάλας έχει ένα «μόνιμο όνειρο», αφού θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ.

Γι΄ αυτό και δεν φαντάζει τη δεδομένη στιγμή το πιθανότερο σενάριο να παίξει και να διακινδυνέψει την υγειά του, με έναν τραυματισμό.

Παρ’ όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός θα έχει την «ασφάλεια» με ένα παραπάνω κορμί τόσο στις προπονήσεις, όσο και αν κάτι πάει στραβά και… ξεμείνει από επιλογές.

Ακόμα και αν η συμμετοχή του «Νέο» στα εναπομείναντα ματς δεν είναι κάτι που φαντάζει να προκρίνεται. Τουλάχιστον, προς ώρας…