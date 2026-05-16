Ο ΠΑΟΚ θυμίζει εποχές 90’s, βγάζοντας από τα ταμεία χρήματα για να κάνει δικό του όποιον του… γυαλίσει σε ένα περιβάλλον αναμενόμενου έξτρα κόστους.

Ο ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα και στέλνει αλλεπάληλα και ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση εδώ και καιρό.

Από την στελέχωση του προπονητικού επιτελείου και τις διοικητικές διαρθρώσεις μέχρι το αγωνιστικό μπάτζετ που εκτοξεύεται για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υψηλές νέες προσδοκίες και φιλοδοξίες που έχουν σχηματιστεί για τον «Δικέφαλο».

Ο Τέλης Μυστακίδης έχει θέσει ψηλά τον πήχη θέλοντας μεταξύ άλλων να πιέσει καταστάσεις για να εισέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη Euroleague. Και προς αυτήν την κατεύθυνση «χτίζεται» ο νέος ΠΑΟΚ, αφήνοντας πίσω του περιόδους που μετρήσουσε και το χιλιάρικο… ανεπιστρεπτί.

Βεβαίως συμβόλαιο με τις εγγυήσεις σε αυτή τη ζωή δεν έχει συνάψει κανείς, συνεπώς όσο κινείται προς αυτή τη «σφαίρα» ο Δικέφαλος, μπορεί να ονειρεύεται. Και να «χτυπάει» πόρτες που έμοιαζαν και ήταν μέχρι πριν από μερικούς μήνες ερμητικά κλειστές. That’s business.

Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει αλλάξει επίπεδο σε όποια ευρωπαϊκή διοργάνωση κι αν αγωνίζεται από Σεπτέμβρη, έχει πηδήξει… σκαλιά, κάτι που αποτυπώνεται όχι μόνο στα ονόματα που κάνουν παρέλαση από τα ρεπορτάζ του και τις μεταγραφές του, καθώς και στον τρόπο που κινείται. Ικανοποιώντας δηλαδή ενίοτε κι αν απαιτείται τις ομάδες που ανήκουν οι παίκτες που έχει βάλει στο στόχαστρο.

Το σπάσιμο συμβολαίου μόνο σύνηθες και οικονομικά άνετο δεν είναι για τις περισσότερες «τσέπες» των μεγαλομετόχων. Πλην όμως μοιάζει και αναγκαία λύση στον δρόμο προς την εκτόξευση.

Από τον περασμένο χειμώνα όταν και άλλαξε η αύρα στον ΠΑΟΚ με την είσοδο του κ. Μυστακίδη, ο «Δικέφαλος» έχει πληρώσει πάνω από 1,1 εκατομμύρια σε ομάδες για να κάνει δικό του όποιον «ορέχτηκε». Και που ‘στε ακόμα…

Οι ασπρόμαυροι της Θεσσαλονίκης υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους και προετοιμάζοντας το έδαφος, έχουν ήδη δώσει πάνω από 600 χιλιάδες ευρώ στον Προμηθέα για τον Νάσο Μπαζίνα, 200 χιλιάδες στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας/Τσεντεβίτα για τον άτυχο Χουγκάζ, 175 χιλιάδες στην Τράπανι που «βούλιαζε» για τον Άλεν και 120 χιλιάδες στην Ιγκοκέα για τον Μπριν Ταϊρί. Πέρα φυσικά από τα συμβόλαια που τους πρόσφερε.

Έμπρακτες αποδείξεις της φιλοσοφίας του «Δικεφάλου» που φυσικά βέβαια θα χρεωθεί και κάτι παραπάνω μέχρι να φύγει από το προφίλ – για τους μανατζαραίους – μαγαζί γωνία. Για να πειστεί ένας παίκτης με φιλοδοξίες ή/και παραστάσεις ώστε να συνεχίσει στην καριέρα του στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, δεν αρκεί μονάχα η προοπτική αλλά και η οικονονική ανταμοιβή ώστε να «μεγαλώσει» και πιο γρήγορα όλο αυτό.

Έτσι κινείται η αγορά, αναγκαίο κακό να… ματώσει ο ΠΑΟΚ αν θέλει να ανταγωνιστεί μεγάλα ονόματα και Ευρωλιγκάτες ομάδες. Ένας τρόπος που μοιάζει ωστόσο ως ο μοναδικός στον δρόμο προς τα «αστέρια».