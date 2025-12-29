Ο Νεοκλής Αβδάλας πήγε στις ΗΠΑ για να μείνει, να καθιερωθεί και στο πρώτο αυτό διάστημα, έχει βάλει τις βάσεις για το άλμα.

Συμβόλαιο με την επιτυχία και το προδιαγεγραμμένο μέλλον δεν σύναψε κανείς και με κανέναν. Αποδεικνύοντας πρώτα απ’ όλα στον εαυτό σου, στη συνέχεια στον περίγυρο και έπειτα σε όλους όσους έχουν ή οφείλουν να έχουν τα βλέμματα στραμμένα γύρω σου, έρχεται η καταξίωση. Και ο Νεοκλής Αβδάλας, με την συμβολή των δικών του κοντινών ανθρώπων που έχουν αγκαλιάσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά.

Πριν από μερικούς μήνες, ο «Νέο» διάλεξε τον δρόμο της υπομονής. Εγκατέλειψε την επιλογή του ΝΒΑ, για την ακρίβεια έβαλε μία… άνω τελεία σε αυτή ώστε να κάνει την μετάβασή του πιο ομαλή. Να μάθει, να εξελιχθεί, να μεγαλώσει, να εμπλουτίσει το παιχνίδι του, να συνηθίσει σε μια διαφορετική κουλτούρα και τρόπο σκέψης.

Τα κολέγια «σφάχτηκαν» στα πόδια του, εκείνος διάλεξε το Βιρτζίνια Τεκ και για την ώρα τουλάχιστον, μοιάζει μία win-win επιλογή. Από τη φύση του και τα βιώματά του, ο Αβδάλας τζούνιορ έχει μάθει να πορεύεται με το κεφάλι ψηλά αλλά το μυαλό χαμηλά. Και το δικό του χεράκι έχει βάλει ο πατέρας του Δημήτρης σε αυτό.

Ο «θαυμαστός κόσμος» φουντώνει όλο και περισσότερο γύρω του, οι συγκρίσεις, οι προβλέψεις γίνονται όλο και πιο έντονες. Λογικό και επόμενο να «τρέχει» κάπου κάπου πνευματικά. Τα πεπραγμένα του άλλωστε συνηγορούν σε αυτό.

Πριν καν ντεμπουτάρει στο NCAA, ο Αβδάλας συμπεριλαμβανόταν στους πιο must-watch νεοεισερχόμενους του «σκαλοπατιού». Πολλώ δε μάλλον πλέον μετά την εκκίνηση που έχει πραγματοποιήσει.

Ο Αβδάλας αποτελεί τον δεύτερο σκόρερ της ομάδας του με 14.6 πόντους κατά μέσο όρο και μακράν του δεύτερου τον καλύτερο δημιουργό με πέντε τελικές πάσες ανά αγώνα, μέχρι το χειμωνιάτικο break. Αριθμοί αρκετά υψηλοί για ρούκι. Αριθμοί σπάνιοι για ρούκι.

Η σωματοδομή και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, βοηθούν να γεμίσει την… γκάμα του παιχνιδιού του. Και να βρεθεί στην ίδια κουβέντα με τον δις Mr. Basketball στις ΗΠΑ, ένα κορυφαίο draft pick και έναν αστέρα που επιλέχθηκε στο Νο2 της διαδικασίας του draft. Τυχαίο; Όχι! Ενδεικτικό του που μπορεί να φτάσει; Πιθανόν, ο χρόνος θα δείξει…

Το 30% της δημιουργίας της ομάδας του περνάει από τα χέρια του δίμετρου Έλληνα διεθνή, μεγάλη ελπίδα της επόμενης «γαλανόλευκης» μέρας, έχοντας ταυτόχρονα περιορίσει τα λάθη του σε κάτω από 2 ανά παιχνίδι. Κάτι καλύτερο δηλαδή από τον πάντοτε σημαντικό – ιδίως για τους προπονητές – δείκτη AST/TO, στις τρεις προς ένα.

Ποιοι άλλοι δίμετροι σχεδόν (6’6 πόδια και πάνω) πρωτοετείς στον κόσμο του κολεγιακού, είχαν ανάλογες επιδόσεις; Ο Λόνζο Μπολ που επιλέχθηκε από τους Λέικερς στο καλοκαίρι του 2017 στο Νο2, ο Κούπερ Φλαγκ που «τρέλανε» κόσμο με το Ντιουκ πέρυσι και νομοτελειακά επιλέχθηκε από το Ντάλας στο Νο1 καθώς και ο Κάμερον Μπούζερ. Γεννημένος το 2007 (ο Αβδάλας είναο του 2006), πάουερ φόργουορντ, τον οποίο περιμένει το NBA με ανοιχτές αγκάλες. Ο μόνος ρούκι που έχει πετύχει μαζί με τον άσο από τη Μεσσηνία, δύο τριαντάρες προσώρας.

Τα καλύτερα είναι ακόμα αυτά που δεν έχουν έρθει για τον Νεοκλή Αβδάλα που έχει και τις ικανότητες και το mindset να αφήσει ιστορία. Πριν από λίγες μέρες, αναδείχθηκε για δεύτερη φορά φέτος καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος στο NCAA. Αρκεί να παραμείνει ταπεινός και στοχοπροσηλωμένος.