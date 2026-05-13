«Πεινασμένος» εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός στον πρώτο προημιτελικό με τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ.

Τι κι αν ο μεγάλος στόχος της σεζόν απέχει μόλις εννιά μέρες και οι Σάσα Βεζένκοφ-Εβάν Φουρνιέ έμειναν εκτός; Ο Ολυμπιακός ήταν ιδιαιτέρως σοβαρός στο ματς που άνοιξε την αυλαία των προημιτελικών, εκτός της σειράς του ΠΑΟΚ και της πρόκρισης του «Δικεφάλου» στην 4άδα.

Οι Πειραιώτες που ανεβάζουν στροφές ενόψει των σπουδαίων που ακολουθούν τον επόμενο μήνα, παρέσυραν στο διάβα τους τον Κολοσσό με 117-76 ικανοποιώντας στον απόλυτο βαθμό τους εκατοντάδες φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας νωρίς το απόγευμα καθημερινής.

Ο Ολυμπιακός έβαλε το νερό στο αυλάκι της 4άδας με εντυπωσιακό τρόπο, επιβάλοντας από το πρώτο ημίχρονο τον ρυθμό του και δείχνοντας τις άγριες διαθέσεις του.

Με ποικιλομορφία επιθετικά και πέντε διψήφιους (20π. Μιλουτίνοφ, 17π. με 5 ριμπ. και τρία κλεψίματα σε λιγότερο από 17′ ο Λαρεντζάκης), ο Ολυμπιακός ξεμούδιασε από την «ρουτίνα» των προπονήσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κι αν δεν κατέβαζε ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο – λογικό και επόμενο – θα είχε πιθανότατα σημειώσει και την κορυφαία επίδοση επιθετικά της ιστορίας του.

Οι κορυφαίες επιθετικές συγκομιδές του Ολυμπιακού:

Ολυμπιακός – Αμπελόκηποι 129-69 (19/11/1994)

Ολυμπιακός – Παγκράτι 123-58 (14/1/1994)

Ολυμπιακός – ΚΑΟΔ 120-73 (01/12/2001)

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120 (11/01/2026)

Παρόλα αυτά οι 70 πόντοι στο πρώτο ημίχρονο, συνιστούν ρεκόρ στην ιστορία της Basket League σε post season φάση. Δηλασή στα playoffs.

Δύο μήνες μετά το κυριαρχικό πέρασμα από την Καρδίτσα με το εμφατικό 80-120, ο Ολυμπιακός σημείωσε ξανά 70+ πόντους στο πρώτο μέρος. Κάτι που έγινε για 6η φορά στα χρονικά της μεγάλης κατηγορίας. Αριθμός μία… ανάσα από το απόλυτο ρεκόρ.

Αυτό ανήκει στον Παναθηναϊκό από το αραχνιασμένο 1995 και το εκτός έδρας ματς με τους Αμπελόκηπους (28/1/1995), όπου είχε σημειώσει 72 πόντους μέχρι την ανάπαυλα.