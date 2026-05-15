Το Ole.gr παρουσίαζει το «παρασκήνιο» της μεταγραφής του Νάσου Μπαζίνα στον ΠΑΟΚ που δεν έρχεται αλλά… ήρθε. Τι πραγματικά συνέβη με τον Ολυμπιακό;

Ο ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα, δυναμώνει, ισχυροποιείται. Επιστρέφει σε εποχές 90’s με την εμπλοκή ενός ιδιαίτερα επιφανούς μεγαλομετόχου που έχει την πρόθεση να επενδύσει πολλά χρήματα για να κάνει τον «Δικέφαλο» εκ νέου μεγάλο και ισάξιο ανταγωνιστή των δύο «αιωνίων» που μονοπωλούν το ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες.

Ανάμεσα στις σαρρωτικές αλλαγές στη διοικητική διάρθρωση του ΠΑΟΚ, ήρθε και η ανακοίνωση μιας μεταγραφής που ακουγόταν εδώ και καιρό. Ως όφειλε ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το «χτίσιμο» της νέας του εποχής με την τόνωση και επένδυση του ελληνικού στοιχείου, προσφέροντας ένα ισχυρό από κάθε άποψη συμβόλαιο στον Νάσο Μπαζίνα.

Ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ, μέλος της Εθνικής ομάδας ανδρών και μία από τις μεγάλες ελπίδες της «πορτοκαλί θεάς» στον τόπο μας. Ο Νάσος Μπαζίνας προέρχεται από τα φυτώρια του Προμηθέα Πατρών και της επένδυσης που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στις ακαδημίες της αχαϊκής ομάδας, με γεμάτες σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη όντας μάλιστα τους τελευταίους μήνες και… πρωταγωνιστής στους Πατρινούς.

Στα 22 του χρόνια ο Νάσος Μπαζίνας παρότι δεσμευόταν με συμβόλαιο με τον Προμηθέα, έμοιαζε ως ηλίου φαεινότερον ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των μεγάλων του ελληνικού μπάσκετ.

Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν ο ΠΑΟΚ κινήθηκε γρήγορα και πειστικά ώστε να εξασφαλίσει την υπογραφή του συμβολαίου του. Όπερ και εγένετο τις προηγούμενες ημέρες με την λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας της Πάτρας και την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Ole.gr και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον άνθρωπο που εντόπισε τον Νάσο Μπαζίνα από πολύ μικρή ηλικία και τον εκπροσωπεί, Σταύρο Δανιήλ, υπήρξε η απαραίτητη διαλέυκανση στον καταιγισμό των πληροφοριών των τελευταίων ημερών.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν περίπου με την είσοδο του κ. Μυστακίδη στην ΚΑΕ και την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ομάδας, άλλαξε αυτομάτως στάτους στα μάτια όλων. Και έδειξε έμπρακτα την επιθυμία του να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό.

Εδώ και αρκετό καιρό λοιπόν εκδήλωσε εντόνως το αρχικό του ενδιαφέρον τόσο στην πλευρά του παίκτη όσο και στον Προμηθέα, στον οποίο παραμέφθηκε ο «Δικέφαλος» όπως και κάθε ενδιαφέρομενος αφού ο Νάσος Μπαζίνας δεσμευόταν με συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πατρινούς. Εμπόδιο στο οποίο αρκετοί «μνηστήρες» έμειναν στάσιμοι.

Ο Προμηθέας στηριζόμενος στη γεμάτη σεζόν (7.1 πόντοι και 4.6 ασίστ με παρόμοια νούμερα και στην Ευρώπη και αρκετό χρόνο συμμετοχής) του ελπιδοφόρου Έλληνα γκαρντ, επέμεινε στο αρκετά υψηλό buy out (άνω των 600 χιλιάδων και κάτω των 650 χιλιάδων) που είχε τοποθετήσει για τον Μπαζίνα. Γεγονός που δεν αποτέλεσε ως τροχοπέδη για τον Έλληνα «άσο».

Ο ίδιος Μπαζίνας άλλωστε καθώς και η πλευρά του παίκτη, είδαν από την αρχή τον ΠΑΟΚ και ακόμα περισσότερο όσο περνούσε ο καιρός και με την έλευση του Αντρέα Τρινκιέρι, ως την «ιδανική επιλογή για την εξέλιξή του». Και όχι ως ένα απλό βήμα ή σκαλοπάτι μιας και υπάρχει η γενικότερη αίσθηση πως τα επόμενα χρόνια, οι Θεσσαλονικείς θα κοιτάξουν στα μάτια Παναθηναϊκό και Ολυμπιακός όπως άλλοτε.

Εκτός των άλλων έγινε απολύτως κατανοητές και οι ιδιάζουσες συνθήκες στους δύο «αιώνιους» με τους νέους Έλληνες παίκτες. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα παικτών τα τελευταία χρόνια που… χάνονται και ψάχνουν αλλού την «Ιθάκη» τους, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των προπονητών ή της διοίκησης αλλά ενός ολόκληρου συστήματος.

Στον ΠΑΟΚ αντίθετα η πλευρά του Μπαζίνα διέκρινε την προοπτική καθώς και το πρόσφορο έδαφος για να μεγαλώσουν μαζί. Και τούμπαλιν φυσικά ο «Δικεφάλος» που δεν «κώλωσε» στο υψηλό – για παίκτη που δεν ανήκει ακόμα στην ελίτ ή δεν είναι Ευρωλιγκάτος – buy out που κατέβαλε αλλά και στο συμβόλαιο που πρόσφερε για τον ίδιο τον αθλητή. Μεγάλης διάρκειας (4 έτη), εγγύησης (κλειστό), και οικονομικής ανταμοιβής (γύρω στις 850 χιλιάδες για το διάστημα αυτό).

Το τελευταίο διάστημα μάλιστα όταν και εντάθηκαν οι συζητήσεις αφού ήταν προτεραιότητα των δύο πλευρών οι αγωνιστικές υποχρεώσεις (ευρωπαϊκός τελικός για τον ΠΑΟΚ και παραμονή στην κατηγορία με τον Προμηθέα για τον Μπαζίνα), ο ίδιος ο Αντρέα Τρινκιέρι συνομίλησε με τον 22χρονο γκαρντ, εξηγώντας του το πλάνο και τον ρόλο που επιθυμεί αρχικά να του δώσει. Όλα αυτά βέβαια μπορούν να διαφοροποιηθούν και να αλλάξουν εν καιρώ ανάλογα με την εξέλιξη της εκάστοτε συνεργασίας. Απ’ όσα άκουσε βέβαια ο Νάσος Μπαζίνας, ικανοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλα τους.

Τι συνέβη πραγματικά με τον Ολυμπιακό;

Είναι αλήθεια πως ο Ολυμπιακός όπως και κάθε μεγάλη ελληνική ομάδα, είχε στα ραντάρ του τον Νάσο Μπαζίνα εδώ και μήνες. Ένα ενδιαφέρον που πέρασε και σε ερώτηση πριν από κάποιο καιρό προς την πλευρά του παίκτη ως προς το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Από τη στιγμή που ο νυν παίκτης του ΠΑΟΚ δεσμευόταν με συμβόλαιο συνεργασίας με τον Προμηθέα, η πλευρά των Πειραιωτών κατευθύνθηκε στη διοίκηση των Πατρινών για διαπραγματεύσεις από τις οποίες αν και εφόσον έβγαινε «λευκός καπνός», τότε θα περνούσαν ξανά σε συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη. Αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ.

Ο Ολυμπιακός δεν τα βρήκε με τον Προμηθέα στο οικονονικό εμμένοντας σε σαφώς μικρότερη οικονομική πρόταση από τα χρήματα που πρόσφερε ο ΠΑΟΚ. Και έχοντας αυτό το διαπραγματευτικό «όπλο» η πλευρά των Πατρινών, επέμεινε στο χρηματικό αντίτιμο. Αυτό δεν ανέβηκε από πλευράς Ολυμπιακού και αφού η προοπτική του ΠΑΟΚ «έψηνε» τον Νάσο Μπαζίνα και τους δικούς του ανθρώπους που ακούει και εμπιστεύεται, έδωσε τα χέρια με τον «Δικέφαλο» και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του.