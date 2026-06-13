Η απρόσμενη πρωτιά τόσο στα ψηλά όσο και στα χαμηλά για τον Παναθηναϊκό στους Τελικούς του πρωταθλήματος.

Ανεξαρτήτως κατάληξης των Τελικών ο Εργκίν Αταμάν μπορεί κάλλιστα να κοιταχτεί στον καθρέφτη το βράδυ του Σαββάτου (13/6) και να πει στον εαυτό του… «στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα». Με τις όποιες βέβαια ειδικές συνθήκες έχουν διαμορφωθεί στα παιχνίδια που κρίνουν τον πρωταθλητή Ελλάδας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο Τούρκος τεχνικός που το έχει ψάξει αρκετά, θέλοντας και μη με τις απουσίες που έχει, στους Τελικούς παίζει τα ρέστα του το απόγευμα του Σαββάτου στο ΣΕΦ, θέλοντας να προσδώσει μία γλυκιά επίγευση σε μια σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα για τον Παναθηναϊκό.

Εικόνα που αποτυπώνεται ακόμα και στη συμβολή των παικτών του κατά τη διάρκεια των τελικών.

Σύμφωνα με το Hudlinstat, ο παίκτης που κάνει τη διαφορά περισσότερο από κάθε άλλον πράσινο όταν βρίσκεται στο παρκέ με το εντυπωσιακό +25 όταν είναι εκείνος μέσα, δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Τον Αθηναίο γκαρντ που υπήρξε καθοριστικός στους αγώνες του Telekom Center Athens αφού με εκείνον εντός των 4 γραμμών, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο +25 επί του «αιωνίου αντιπάλου» του. Πολύ μεγάλο το νούμερο αν αναλογιστεί κανείς τις διαφορές των τεσσάρων ματς.

Δεύτερος έρχεται ο stretch Ντίνος Μήτογλου (+18) που χάρις την ικανότητά του να απειλεί από απόσταση, έχει ανοίξει διαδρόμους στην «ερυθρόλευκη» ρακέτα.

Την τριάδα κλείνει ο Τι Τζέι Σορτς που με τους δικούς του εννιά πόντους, έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Παναθηναϊκού στον 4ο τελικό και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2. Ο βραχύσωμος γκαρντ που δεν έγινε όσο σημάδι θα ήθελε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην άμυνα των «πρασίνων». Στο +10 με τον two-way Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις μέσα. Σημαντικό νούμερο αν και όχι εντυπωσιακό εξ’ όψεως αφού έχει χάσει μόλις 13:24′.

Τα παραπάνω νούμερα βέβαια έχουν και κάποιο… πάτημα στο γεγονός πως Τολιόπουλος και Μήτογλου παίζουν αρκετά λιγότερα λεπτά κατά μέσο όρο σε σχέση με τους συμπαίκτες τους στους τελικούς. Παρόλα αυτά έχουν υπάρξει πολλοί επιδραστικοί στο διάστημα αυτό.

Αντίθετα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο -29 και -25 αντίστοιχα με τους καταβεβλημένους Λεσόρ και Γκραντ στο παρκέ αντίστοιχα, αφού ο Γάλλος σέντερ έχει ζοριστεί αρκετά με τον Μιλουτίνοφ ενώ ο πρώην ΝΒΑερ έχει κληθεί να ματσάρει τον Εβάν Φουρνιέ που έχει πραγματοποιήσει τρομερές εμφανίσεις στους Τελικούς.

Στην αντίπερα όχθη, η αδυναμία της second unit του Ολυμπιακού αποτυπώνεται στο -15 του Πίτερς στους 4 τελικούς με 64’57” στο παρκέ συνολικά και στο -8 του Ταϊρίκ Τζόουνς σε 27’35” που δεν έχει καταφέρει να διακριθεί.

Κορυφαίος με διαφορά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ των 30+ λεπτών ανά αγώνα. Πολύ μεγάλο το νούμερο για την καταπόνηση που έχει υποστεί κατά τη διάρκεια της σεζόν σε συνδυασμό με το μεγάλο του κορμί.