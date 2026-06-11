Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει εξελιχθεί σε… ρομπότ, στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποδείχθηκε… βιονικός!

Ο Παναθηναϊκός άντεξε στο θρίλερ των δύο παρατάσεων στο T-Center και πήρε τον 4ο τελικό με τον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 83-86 (10/06).

Κάπως έτσι, οδήγησε τη σειρά σε 5ο και τελευταίο παιχνίδι, για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή στην Ελλάδα.

Ωστόσο, σε αυτή τη σειρά, ο Χέιζ-Ντέιβις έχει καταγράψει ένα μυθικό στατιστικό.

Αρχικά, ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε για 48:22′ από τα συνολικά 50 αγωνιστικά λεπτά που διήρκησε το παιχνίδι στην έδρα του «τριφυλλιού»!

Όμως, εάν δούμε τον συνολικό χρόνο συμμετοχής του σε αυτή τη σειρά τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, το νούμερο γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό!

Συγκεκριμένα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει χάσει μόλις 10 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα από τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL!

Κάτι που σημαίνει πως έχει ήδη προλάβει να αγωνιστεί σε 159’37”, από τα συνολικά 170 λεπτά που έχουν αγωνιστεί οι δύο «αιώνιοι»!

Και φυσικά, έπεται και συνέχεια με τον 5ο και καθοριστικό τελικό, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (13/06, 18:00), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.