Η νέα τάξη πραγμάτων έτσι όπως διαμορφώθηκε στον Άρη, «αναγκάζει» τουυς Θεσσαλονικείς να αλλάξουν στάτους σε έναν τους παίκτη.

Ο Άρης μπαίνει σε μία νέα αποχή με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και όπως ήταν λογικό και επόμενο, οι άνθρωποι της ομάδας έσπευσαν να καλύψουν πολλά από τα «θέλω» του ομοσπονδιακού τεχνικού ούτως ώστε να πειστεί να αναλάβει τις τύχες του άλλοτε «Αυτοκράτορα».

Ανάμεσα στις εγγυήσεις που έλαβε ήταν και η οικονομική εκτόξεευση του ρόστερ του Άρη με (πολύ) σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Κάποιες που έτρεξε και «έκλεισε» την περίοδο των συζητήσεων με τον Kill-Bill και άλλες που… προέκυψαν στην πορεία. Όπως του Τολιόπουλου και του Γιόβιτς, οι οποίες έφεραν νέες συνθήκες. Αλλιώτικα «ήθη και έθιμα» από τα αναμενόμενα.

Επειδή λοιπόν μαζεύτηκε πολύς κόσμος στα γκαρντ και το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο (συγκεκριμένος αριθμός κατοχών, ρόλου κλπ), διαφοροποιήθηκε και το στάτους ενός παίκτη που έμοιαζε «σίγουρος». Όσο μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο στον πρωταθλητισμό του σήμερα.

Σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr, η πλευρά του Άρη μετέφερε στον ατζέντη του Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ την επιθυμία να ψάξει να του βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός. Αφού αυτή είναι η πρωταρχική επιθυμία των ανθρώπων της ομάδας και λόγω του ελληνικού του διαβατηρίου.

Υπενθυμίζεται πως ο Ελληνοκαναδός γκαρντ, είχε υπογράψει επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2028 με τον Άρη και υπολογιζόταν κανονικά από το προπονητικό σταφ μέχρι να προκύψουν όμως κάποιες άλλες παράμετροι που αλλάξουν την κατάσταση.

Με τους Μόργκαν, Τολιόπουλο, Γιόβιτς, Ντιμιτρίεβιτς, Πουλιανίτη και Μποχωρίδη δεν χωράει ένας ακόμα παίκτης στην backcourt που προοριζόταν για σημαντικό ρόλο στο ροτέισον. Κι αφού αυτός δεν φαίνεται πως υπάρχει πλέον, ο Άρης προχώρησε στη συγκεκριμένη ενημέρωση.

Μένει να φανεί πλέον τι θα αποφασίσει η πλευρά του παίκτη μιας και μπαίνει Αύγουστος και μέχρι πρότινος, ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ ένιωθε… εξασφαλισμένος σε ένα περιβάλλον που ισχυροποιείται.