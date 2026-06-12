Ο Παναθηναϊκός έμεινε «ζωντανός» στους τελικούς της Stoiximan GBL, με μία «αναγκαστική αλλαγή» να φέρνει την «έκρηξη» του Τι Τζέι Σορτς!

Οι τελικοί της Stoiximan GBL θα λάβουν «τέλος» στο Game 5. Ο Ολυμπιακός έφτασε μία… ανάσα από τον τίτλο, αλλά ο Παναθηναϊκός (10/06, 93-86 παρ.) κατάφερε στη δεύτερη παράταση να πάρει τη νίκη!

Πρωταγωνιστής των «πρασίνων» ήταν ο Κέντρικ Ναν, αλλά ο Αμερικανός σταρ άφησε από νωρίς την ομάδα του, αφού έκανε πέντε φάουλ.

Τότε, ήταν που έκανε ένα βήμα μπροστά το Τι Τζέι Σορτς, που σκόραρε 23 πόντους! Ο βραχύσωμος γκαρντ πήρε παραπάνω χρόνο συμμετοχής και έβγαλε «ασπροπρόσωπο» τον Εργκίν Αταμάν, με μία «αναγκαστική αλλαγή» να παίζει καθοριστικό ρόλο κυρίως στην παράταση.

Ο Ματίας Λεσόρ, αν και επέστρεψε στα τελευταία λεπτά, είχε ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού. Γι’ αυτό και ο προπονητής του τον άφησε εκτός «μάχης», με τον Ντίνο Μήτογλου να παίρνει τη θέση του.

Η χρησιμοποίηση του Έλληνα διεθνή έφερε «νέα δεδομένα» στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να αντιμετωπίσει έναν «ψηλό» που σουτάρει και δεν γινόταν να τον… περιμένει, όπως τον Ματίας Λεσόρ.

Επομένως, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ή ο Ταϊρίκ Τζόουνς έπρεπε να έχουν στο «μυαλό» τους και την απειλή από μακριά.

Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τον Τι Τζέι Σορτς. Όλοι γνωρίζουμε το πόσο γρήγορος είναι ο γκαρντ του Παναθηναϊκού και «πώς» μπορεί να χτυπήσει τα πιο «βαριά» κορμιά.

Κόντρα στον Ολυμπιακό (10/06 93-86 παρ.), ο Ντίνος Μήτογλου αποτέλεσε «αθόρυβα» το «κλειδί», ώστε ο βραχύσωμος μπασκετμπολίστας να βγει και να κάνει ένα… βήμα πιο μπροστά.

Σε μία «αναγκαστική αλλαγή» από τον Εργκίν Αταμάν, που τελικά βοήθησε και πάρα πολύ την ομάδα του.