Οι τελικοί της Stoiximan GBL θα λάβουν «τέλος» στο Game 5. Ο Ολυμπιακός έφτασε μία… ανάσα από τον τίτλο, αλλά ο Παναθηναϊκός (10/06, 93-86 παρ.) κατάφερε στη δεύτερη παράταση να πάρει τη νίκη!
Πρωταγωνιστής των «πρασίνων» ήταν ο Κέντρικ Ναν, αλλά ο Αμερικανός σταρ άφησε από νωρίς την ομάδα του, αφού έκανε πέντε φάουλ.
Τότε, ήταν που έκανε ένα βήμα μπροστά το Τι Τζέι Σορτς, που σκόραρε 23 πόντους! Ο βραχύσωμος γκαρντ πήρε παραπάνω χρόνο συμμετοχής και έβγαλε «ασπροπρόσωπο» τον Εργκίν Αταμάν, με μία «αναγκαστική αλλαγή» να παίζει καθοριστικό ρόλο κυρίως στην παράταση.
Ο Ματίας Λεσόρ, αν και επέστρεψε στα τελευταία λεπτά, είχε ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού. Γι’ αυτό και ο προπονητής του τον άφησε εκτός «μάχης», με τον Ντίνο Μήτογλου να παίρνει τη θέση του.
Η χρησιμοποίηση του Έλληνα διεθνή έφερε «νέα δεδομένα» στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να αντιμετωπίσει έναν «ψηλό» που σουτάρει και δεν γινόταν να τον… περιμένει, όπως τον Ματίας Λεσόρ.
Επομένως, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ή ο Ταϊρίκ Τζόουνς έπρεπε να έχουν στο «μυαλό» τους και την απειλή από μακριά.
Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τον Τι Τζέι Σορτς. Όλοι γνωρίζουμε το πόσο γρήγορος είναι ο γκαρντ του Παναθηναϊκού και «πώς» μπορεί να χτυπήσει τα πιο «βαριά» κορμιά.
Κόντρα στον Ολυμπιακό (10/06 93-86 παρ.), ο Ντίνος Μήτογλου αποτέλεσε «αθόρυβα» το «κλειδί», ώστε ο βραχύσωμος μπασκετμπολίστας να βγει και να κάνει ένα… βήμα πιο μπροστά.
Σε μία «αναγκαστική αλλαγή» από τον Εργκίν Αταμάν, που τελικά βοήθησε και πάρα πολύ την ομάδα του.