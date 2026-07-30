Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι και με τη βούλα παίκτης του Άρη, παρότι στην ΑΕΚ έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον διατηρήσουν στο έμψυχο δυναμικό τους.

Μία μεταγραφή που είχε προχωρήσει και ουσιαστικά «κλείσει» εδώ και περίπου δύο μήνες με τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων, ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα.

Ο Άρης «τρίτωσε» του Βασίληδες της νέας εποχής αφού μετά τους Σπανούλη και Τολιόπουλο, ανακοίνωσε την απόκτηση και του Χαραλαμπόπουλου.

Με καθυστέρηση ενός καλοκαιριού, ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ που όταν αισθάνθηκε να πατάει γερά στα πόδια του έκανε πολύ καλές εμφανίσεις με την ΑΕΚ, θα ανηφορίσει στη Θεσσαλονίκη. Και θα έχει την ευκαιρία να αποτάξει τις όποιες αρνητικές θύμισες του προκαλεί το Αλεξάνδρειο από τον οδυνηρό τραυματισμό που είχε υποστεί εκεί με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ.

Ο Άρης ενισχύει λοιπόν τον ελληνικό του κορμό και τονώνει το εγχώριο στοιχείο με ένα παιδί που ο Βασίλης Σπανούλης πιστεύει πολύ. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε πως ο Χαραλαμπόπουλος επέστρεψε στην Εθνική ομάδα και τα μεγάλα τουρνουά στη δική του εποχή, όταν κατάφερε να πετάξει από πάνω του την ταμπέλα του νέου σταρ που τον κυνηγούσε μανιωδώς από τα εφηβικά του χρόνια και απαλλαγεί από αυτήν μέσω της Ιταλίας.

Για να υπογράψει στον Άρη λοιπόν ο χαμηλών τόνων Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για τα επόμενα 2+1 χρόνια, ικανοποιήθηκε και οικονομικά. Οι Θεσσαλονικείς πρόσφεραν 700 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο στον Έλληνα διεθνή ούτως ώστε να κερδίσουν τον ανταγωνισμό και να μπει σε σκέψεις παραμονής στην ΑΕΚ ο παίκτης.

Φυσικά και η παρουσία του Kill Bill στον πάγκο της ομάδας έπαιξε τον δικό της ρόλο αν και οι διαδικασίες είχαν τρέξει πριν κλείσει το θέμα Σπανούλης στον Άρη. Άρα ο Χαραλαμπόπουλος θα γινόταν εκτός απροόπτου Θεσσαλονικιός όπως και να έχει.

Κάπως έτσι η απόπειρα της «Ένωσης» να τον διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό της έπεσε στο… κενό παρά την οικονομική υπέρβαση. Η ΑΕΚ θέλοντας να τον κρατήσει στο ρόστερ της, του πρόσφερε 500 χιλιάδες ευρώ όταν η πλευρά του παίκτη μετέφερε στους φιναλίστ του BCL το ζωηρό ενδιαφέρον του Άρη. Οικονονική προσφορά που ήταν και το ταβάνι της ΑΕΚ. Σχεδόν το 1/6 δηλαδή του μπάτζετ της περιόδου 2025-26.

Είθε να παραμείνει υγιής ο Έλληνας φόργουορντ και να πραγματοποιήσει γεμάτες σεζόν στον Άρη που αναγεννάται.