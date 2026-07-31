Παρά την κοσμοσυρροή που υπάρχει στον Άρη, υπολογίζουν κανονικά στον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου που αναμένεται να πάρει τις ευκαιρίες του από τον Βασίλη Σπανούλη.

Άλλο ένα καλοκαίρι γεμάτο με Εθνικής ομάδες και αναπτυξιακές κατηγορίες, άλλο ένα καλοκαίρι που ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου έκανε… θόρυβο.

Ο Έλληνας διεθνής ηγήθηκε της «γαλανόλευκης» στην προσπάθειά της να μπει στην 4άδα του Ευρωμπάσκετ U18 της Ιταλίας και έφτασε τόσο μα τόσο κοντά στο να τα καταφέρει. Ο 18χρονος άσος του Άρη που έβαλε 18 πόντους στο πρώτο ημίχρονο με την Ισπανία, αποτέλεσε ξανά έναν εκ των διακριθέντων του τουρνουά.

Όπως είχε συμβεί και πριν από δύο χρόνια στο Ευρωμπάσκετ U16 της Κρήτης, όταν και συμπεριλαμβανόταν ένας εκ των βασικών υποψηφίων για το βραβείο του πολυτιμότερου. Και πιθανότατα θα ήταν, αν η «γαλανόλευκη» είχε κατορθώσει να ανένει στο βάθρο των νικητών με τους 17,9 πόντους που είχε κατά μέσο όρο και highlight τους 33π. (με 8/12 τρίποντα) που μέτρησε απέναντι στην Κροατία.

Ο Έλληνας διεινής που έχει το μακρινό σουτ για μεγάλο του όπλο, αποτελεί ένα από τα μεγάλα prospect του ευρωπαϊκού μπάσκετ και βρίσκεται κάτω από τα αμερικανικά ραντάρ. Άλλωστε πριν από μερικούς μήνες (Αύγουστος 2025), είχε βρεθεί στο Μάντσεστερ ως εκλεκτός προσκεκλημένος του ΝΒΑ, στο πλαίσιο του «Basketball without Borders». Βρέθηκε δηλαδή ανάμεσα στους 60 νέους και νέες (ήταν και η Αποστολία Ζορμπαλά του ΠΑΟΚ εκεί), που είχαν ξεχωρίσει οι άνθρωποι που «τρέχουν» το πρότζεκτ.

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου λίγες ημέρες μετά την ενηλικίωσή του και την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Άρη, το οποίο αποτελούσε και όνειρο ζωής όπως ο ίδιος δήλωσε, πραγματοποίησε φανταστικές εμφανίσεις με το εθνόσημο και πάλι.

Πριν τα νοκ άουτ κατάταξης για την 5η-8η θέση, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου έχει ξεχωρίσει, όντας στην 5η θέση των κορυφαίων σκόρερ του τουρνουά με 18,8 πόντους κατά μέσο όρο, με 38% ποσοστό ευστοχίας από το τρίποντο ενώ κατεβάζει και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα.

Αξιοπρόσκετα νούμερα που γεννούν ακόμα πιο έντονο το ερώτημα αναφορικά με το μέλλον του νεαρού άσου και την πρόθεση του Άρη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Ole.gr, στον Άρη υπολογίζουν κανονικά τον Χατζηλάμπρου για την πρώτη ομάδα παρά την πολυκοσμία που έχει διαμορφωθεί στις θέσεις 1-3.

Με ρητή εντολή του Βασίλη Σπανούλη, ο Έλληνας άσος δεν έχει να πάει πουθενά με διπλό δελτίο (όπως συνέβη τη σεζόν 2025-26 στον Ερμή Λαγκαδά και τη National League 2 όπου ήταν εκ των διακριθέντων της κατηγορίας) ή δανεικός. Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής ανδρών θέλει να δουλέψει με τον Χατζηλάμπρου και να του δώσει τις ευκαιρίες όπου αυτό είναι εφικτό, ρίχνοντάς τον ακόμα και στη φωτιά. Υπολογίζει στις δυνατότητες του και τα χαρακτηριστικά του.

Φυσικά και όπως συμβαίνει με κάθε νέο αθλητή «πλάθεται» και χτίζεται ακόμα, πολύ περισσότερο σε σχέση με ένα «τελικό προϊόν» και γι’ αυτό συμπεριλαμβάνει τον Χατζηλάμπρου κανονικά στα πλάνα του ροτέισον.

Ο χρόνος συμμετοχής σε αντρικό επίπεδο και μάλιστα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελεί το Α και το Ω σε αυτές τις ηλικίες, με τον Άρη να είναι πολύ προσεκτικός όσον αφορά τα παιδιά του. Πολλώ δε μάλλον τον Χατζηλάμπρου στον οποίο υπολογίζει και σε βάθος χρόνου, προσφέροντάς του 4ετές συμβόλαιο με ικανοποιητικές οικονομικές αποδοχές.

Υπενθυμίζεται πως ο 18χρονος άσος έγινε μέλος του (άλλοτε) «Αυτοκράτορα» το καλοκαίρι του 2023, λίγο διάστημα αφότου είχε οδηγήσει την ομάδα του ΒΑΟΛ Χίου στις εθνικές κατηγορίες με ασύλληπτες εμφανίσεις, αν και δεν είχε κλείσει ακόμα τα 15 του χρόνια. Στο ειδικό πρωτάθλημα της ΕΟΚ ήταν ο πρώτος σκόρερ στις σειρές με τους Ίωνες και τον ΝΟΘ, ενώ έβαλε και 41 πόντους στο μπαράζ ανόδου απέναντι στην Αθλητική Λέσχη Μυτιλήνης.