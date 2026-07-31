Το γηπεδικό έρχεται σε πρώτο πλάνο για τον μπασκετικό Άρη καθώς η στελέχωση του ρόστερ έχει (σχεδόν) ολοκληρωθεί.

Το γηπεδικό και οι εξελίξεις γύρω από αυτό, έχει στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή της ατζέντας των ανθρώπων που τρέχουν τον Άρη αποκτώντας πλέον απόλυτη προτεραιότητα. Ιδίως μετά την ολοκλήρωση (σχεδόν) της στελέχωσης του ρόστερ, το γηπεδικό αποτελεί το φλέγον ζήτημα για τον οργανισμό του Άρη.

Οι «κίτρινοι» που μπαίνουν σε μία νέα εποχή – με τον Βασίλη Σπανούλη μπροστάρη – με την είσοδο του Σιάο και την σαφή αύξηση του μπάτζετ, έχουν τρέξει από πλευράς τους τις όποιες ενέργειες για να περάσει το Αλεξάνδρειο στα χέρια τους. Όπως συνέβη με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ πρόσφατα, με τις όποιες οικονονικές υποχρεώσεις σημαίνει αυτό για τον Άρη, για τα επόμενα 49 χρόνια.

Πλην όμως η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι όπως διαμήνυσε ο Σωτήρης Βετάκης το βράδυ της Πέμπτης στη live εκπομπή του Betarades.gr για τις ευρωπαϊκές μάχες στο ποδόσφαιρο.

Και γι’ αυτό κρατούν στον Άρη χαμηλά τον πήχη, αφού είναι πολλοί εκείνοι που χρειάζεται να υπογράψουν για να συμβεί κάτι τέτοιο αν και η πρόθεση όλων των πλευρών, είναι να ολοκληρωθεί και μάλιστα άμεσα η μεταβίβαση.

Οριστικά νέα γύρω από την παραχώρηση του εμβληματικού γηπέδου στην ΚΑΕ Άρης αναμένονται στο πλαίσιο της καθιερωμένης ΔΕΘ τον Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη (5-13/9), δια στόματος κιόλας πρωθυπουργού πιθανότατα. Αν και εφόσον η παραχώρηση από πλευράς Πολιτείας πραγματοποιηθεί.

Αν όχι πάντως, στον Άρη δεν έχουν σκοπό να μείνουν με σταυρωμένα χέρια. Κάθε άλλο. Άλλωστε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου του ερασιτέχνη Άρη στον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ και η απόκτηση γηπέδου για τον Άρη, αποτελούσε προτεραιότητα των ανθρώπων που βάζουν χρήματα και «τρέχουν» την ομάδα.

Και αφού το πρώτο επετεύχθη σύντομα και ο Άρης καθάρισε από τις όποιες οφειλές του παρελθόντος, έχτισε όραμα για την επόμενη ημέρα με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και την εκτόξευση του μπάτζετ, μένει αυτό να το… στεγάσει.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά ο Σωτήρης Βετάκης λοιπόν, οι άνθρωποι της ομάδας έχουν εναλλακτικό σχέδιο ανέγερσης νέου γηπέδου αν και εφόσον δεν τελεσφορήσει η περίπτωση του Αλεξάνδρειου. Γήπεδο μεγαλύτερης σαφώς χωριτικότητας από το πιο στριμωγμένο και παλιό Παλέ – η χωριτικότητα του οποίου δεν θα ξεπεράσει τις 8μιση χιλιάδες αν γίνει το λίφτινγκ υπό την κατοχή του Άρη – που περιέχει όμως τόσες και τόσες αναμνήσεις από το ένδοξο παρελθόν.

Πιο αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο έμπειρος δημοσιογράφος και νέα μεταγραφή του Betarades.gr στην live εκπομπή του καναλιού.