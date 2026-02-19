Τρία σερί ματς χωρίς νίκη για τον Ολυμπιακό, μέσα σε 11 μέρες. Ένα ρεκόρ, που έχει ξανασυμβεί, αλλά μόνο μία φορά στην «εποχή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ»!

Οι τελευταίες 11 μέρες του Ολυμπιακού δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν στο ντέρμπι «αιωνίων» από τον Παναθηναϊκό (08/02, 0-1), ενώ την αμέσως επόμενη αγωνιστική έμειναν στο… μηδέν με τον Λεβαδειακό (14/02, 0-0).

Η συνέχεια έγινε στην Ευρώπη, με τους Πειραιώτες να φιλοξενούν την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Γ. Καραϊσκάκης. Το αποτέλεσμα; Οι «ασπιρίνες» κέρδισαν με 2-0 (19/02) και έχουν αποκτήσει προβάδισμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μείνει χωρίς νίκη, για τρεις συνεχόμενους αγώνες. Γεγονός, που μόνο σπάνιo είναι στην «εποχή» του Βάσκου τεχνικού.

Σπάνιο, αλλά όχι και μη υπαρκτό, αφού έχει συμβεί ξανά μία φορά, όσο είναι ο Ισπανός προπονητής στην Ελλάδα.

Το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός έχει υπάρξει ξανά στην «εποχή Μεντιλίμπαρ»

Για να βρούμε την τελευταία φορά, που ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς νίκη σε τρία σερί ματς, πρέπει να πάμε στην αρχή της περασμένης σεζόν.

Η αγωνιστική χρονιά για τους Πειραιώτες, δεν είχε ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο. Στην 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, είχε έρθει η «λευκή» ισοπαλία απέναντι στον Παναιτωλικό (0-0).

Μία αγωνιστική αργότερα, ο Ολυμπιακός είχε ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για τη «μάχη» με τον Άρη (2-1), με τους «κίτρινους» να παίρνουν τη νίκη.

Το τρίτο σερί αποτέλεσμα, είχε έρθει ξανά στην Ευρώπη. Όμως, τότε για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Πειραιώτες είχαν ταξιδέψει στη Γαλλία, για να αντιμετωπίσουν τη Λυών. Ωστόσο, είχαν ξεκινήσει με το… αριστερό στη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, αφού ηττήθηκαν με 2-0.

Αυτή ήταν και η μοναδική φορά, που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που είχε «ζήσει» τρία σερί ματς χωρίς νίκη στην Ελλάδα. Όμως, τις τελευταίες 11 μέρες, «προστέθηκε» ακόμα ένα παρόμοιο σερί, στην πορεία του στον Ολυμπιακό.