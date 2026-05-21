Πέντε ευρωπαϊκοί τίτλοι για τον Ουνάι Έμερι. Ωστόσο, ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει και το ρεκόρ, αφού τρεις προπονητές τον είχαν «προλάβει»!

Ο «βασιλιάς του Europa League». Όταν ακούμε αυτόν τον τίτλο, μονάχα ένας περνάει από το μυαλό μας, αφού ο Ουνάι Έμερι έχει «διαλύσει» τον ανταγωνισμό!

Ο Ισπανός τεχνικός απέναντι στη Φράιμπουργκ (20/05, 0-3) κατέκτησε τον πέμπτο του τρόπαιο στη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με λίγα λόγια, ο προπονητής της Άστον Βίλα έφτασε στο πέμπτο του «παράσημο» στον θεσμό. Και σε έναν αριθμό-ρεκόρ.

Προφανώς, και τα πέντε ευρωπαϊκά τρόπαια είναι πάρα πολλά. Ωστόσο, ο Ουνάι Έμερι δεν είναι ο πρώτος που τα καταφέρνει, αφού τρεις προπονητές τον είχαν «προλάβει»!

Unai Emery has won the Europa League five times already 😮‍💨



Football heritage 🏆 pic.twitter.com/HIXRgEfbih — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 21, 2026

Οι «Έμερι» πριν τον Έμερι

Ποιοι είναι αυτοί; Πρώτος από όλους ο Τζιοβάνι Τραπατόνι! Η αρχή έγινε το 1977, όταν και κατέκτησε το Κύπελλο UEFA, όντας στον πάγκο της Γιουβέντους.

Το 1984 ήρθε το Κύπελλο Κυπελλούχων, ενώ την αμέσως επόμενη σεζόν έφτασε στην κορυφή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών! Ο τέταρτος και πέμπτος ευρωπαϊκός του τίτλος ήρθε το 1991 και 1993 αντίστοιχα στο Κύπελλο UEFA.

Όμως, με μία μεγάλη «εξαίρεση», αφού το 1991 κατέκτησε τη διοργάνωση με την Ίντερ και όχι με τη Γιουβέντους.

Τον ίδιο δρόμο «ακολούθησε» και λίγο αργότερα ο Ζοσέ Μουρίνιο. Οι πρώτες ευρωπαϊκές επιτυχίες του Πορτογάλου τεχνικού ήρθαν με την Πόρτο.

Το 2003 και το 2004 έκανε το back-to-back σε διαφορετικές διοργανώσεις, αφού κέρδισε το Κύπελλο UEFA, αλλά και το Champions League!

Μετά από μία «άγονη» 5ετία έφτασε ξανά στην κορυφή των «αστεριών», αλλά αυτή τη φορά στον πάγκο της Ίντερ.

🇪🇸 Unai Emery has won the Europa League five times, with three different clubs.



Sevilla: 🏆🏆🏆

Villarreal: 🏆

Aston Villa: 🏆



All three clubs have the word 'Villa' in them. 🤯 pic.twitter.com/9wXr59Cwc9 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 21, 2026

Η επόμενη επιτυχία του «Special One» ήρθε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2017, όταν κατέκτησε το Europa League. Για να φτάσει τα πέντε ευρωπαϊκά τρόπαια το 2022, με το πρώτο Conference League με τη Ρόμα!

Ήρθε η σειρά του Κάρλο Αντσελότι. Ο Ιταλός τεχνικός έχει πετύχει κάτι ξεχωριστό. Οι ευρωπαϊκοί του τίτλοι είναι «ίσοι» με τους συναδέλφους του, αλλά με μία μεγάλη διαφορά.

Unai Emery is a five-time Europa League champion.



By a fun quirk, all the teams he's won the tournament with have had 'Villa' in their name: Aston Villa (1), Sevilla (3) and Villarreal (1).🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/VcgHQxKl3j — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 20, 2026

Όλοι έχουν έρθει σε μία διοργάνωση και συγκεκριμένα στο Champions League, αφού το έχει κατακτήσει το 2003 και 2007 με τη Μίλαν και το 2014, 2022 και 2024 με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ωστόσο, στο γκρουπ αυτό τις τελευταίες ώρες υπάρχει και το όνομα του Ουνάι Έμερι.