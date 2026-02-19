Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/02, 0-2) στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τη νοκ-άουτ φάση του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, αναφέρθηκε στο βασικό παράπονο που είχε, σε αυτό το 90λεπτο.

«Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κατέληξε να είναι ολοκληρωτικά εναντίον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για το πώς διαμορφώθηκαν τα πάντα, μέσα σε τρία λεπτά.

Παράλληλα, αναφερθείς στη ρεβάνς στη Γερμανία, τόνισε πως υπάρχουν πιθανότητες πρόκρισης, αλλά λίγες.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου, μετά το Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν:

Για τα τρίλεπτα στο επίπεδο του Champions League τα οποία μπορούν να σε καταστρέψουν στον αγώνα:

«Ναι έτσι είναι, το δεύτερο γκολ ήρθε πολύ γρήγορα και προτού προλάβουμε να συνέλθουμε από το πρώτο γκολ. Θέλαμε να σκοράρουμε ένα γκολ για να είμαστε ζωντανοί στην πρόκριση γιατί είχαμε τις ευκαιρίες να το κάνουμε. Δεχτήκαμε τα 2 γκολ στο 2ο ημίχρονο ενώ ήταν ένα ματς στο οποίο μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει εμείς πρώτοι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κατέληξε να είναι ολοκληρωτικά εναντίον μας».

Για τα ματς που χάνονται στις λεπτομέρειες, όπως το γκολ που ακυρώθηκε ή ο τραυματισμός του Πιρόλα:

«Χωρίς καμία αμφιβολία μας επηρέασαν όλα αυτά στην εξέλιξη του αγώνα. Ο ταυτόχρονος τραυματισμός των αμυντικών μας ήταν σημαντικός, κατάφεραν να συνεχίσουν Ρέτσος και Πιρόλα μέχρι το ημίχρονο, αλλά ο Πιρόλα δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο δεύτερο ημίχρονο γιατί είχε χάσει και αρκετό αίμα. Το γκολ που ακυρώθηκε, δικαίως, θα μας βοηθούσε αρκετά στο σημείο που σκοράραμε γιατί θα είχαμε πάει στ’ αποδυτήρια με προβάδισμα στο σκορ. Δεχτήκαμε τα δύο γκολ σε μικρό διάστημα, πριν καλά-καλά αντιδράσουμε και δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε ένα γκολ που θα άλλαζε τις πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι».

Για τη διαφορά του αποψινού αγώνα με αυτόν στη League Phase και για το αν η εικόνα της ομάδας τον τελευταίο μήνα, εμπνέει αισιοδοξία για τη ρεβάνς:

«Η πρόκριση είναι δύσκολη μετά το 2-0 απέναντι σε μία καλή ομάδα. Έχουμε πιθανότητες αλλά με χαμηλό ποσοστό. Δεν αλλάζει αρκετά ο τρόπος που αγωνίζονται οι ομάδες σε δύο ματς, αν το γκολ που ακυρώθηκε είχε μετρήσει θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Σε μία δική μας λάθος μπαλιά δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και αμέσως δεχτήκαμε το δεύτερο. Αυτά τα ματς χάνονται ή κερδίζονται από συγκεκριμένα σημεία συνήθως, δεν αλλάζουν πολλά οι ομάδες στους αγώνες τους. Αυτό που άλλαξε ήταν ότι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Εμάς μας αρέσει να πιέζουμε ψηλά, εκείνοι παίζουν με την μπάλα από πίσω, αυτό έκαναν και οι δύο ομάδες και απόψε δεν άλλαξαν πολλά».

Για το αν αυτό το ματς μπορεί να είναι αφετηρία για τη συνέχεια και για το πρωτάθλημα το οποίο ζήτησε και ο κόσμος στο τέλος:

«Πραγματικά τρέξαμε αρκετά, προσπαθήσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, ματώσαμε κυριολεκτικά, κανείς δεν ήταν κατώτερος των προσδοκιών. Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε την ίδια καλή εικόνα και να το κάνουμε από τον αγώνα του Σαββάτου με τον Παναιτωλικό. Αυτό θέλουμε, να παίζουμε καλά, να κερδίζουμε τα παιχνίδια και να πάρουμε το Πρωτάθλημα».