Αν δούμε τα στατιστικά ανάμεσα στα δύο Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν, θα δούμε πως οι αριθμοί δεν «επιβεβαιώθηκαν» ποτέ!

O Ολυμπιακός πλέον «κυνηγάει». Η Μπάγερ Λεβερκούζεν μπόρεσε να φύγει από το Γ. Καραϊσκάκης, με το προβάδισμα, αφού κέρδισε με 2-0 (18/02).

Τίποτα δεν έχει κριθεί, αλλά οι «ασπιρίνες» έχουν πλέον ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

«Δράστης» για τους Γερμανούς, ήταν ο Πάτρικ Σικ, που μέσα σε ελάχιστα λεπτά, σκόραρε δύο φορές και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Σε ένα ματς, που ξανά τα δύο κλαμπ, δεν «επιβεβαίωσαν» σε καμία περίπτωση τη στατιστική. Τι εννοούμε με αυτό; Αρκεί να δούμε τους αριθμούς των δύο αναματρήσεων, που ήρθαν σε διάστημα λίγο εβδομάδων.

Η ομάδα με τις λιγότερες τελικές, πάντα νικήτρια

Στην 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός είχε φιλοξενήσει ξανά την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Το τελικό σκορ; Οι Πειραιώτες κέρδισαν με 2-0 (21/01), σε ένα αποτέλεσμα, που είχε έρθει από το πρώτο ημίχρονο.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο Έλληνας πορτιέρε είχε πραγματοποιήσει μία εξαιρετική εμφάνιση και κράτησε το… μηδέν, ενώ οι Γερμανοί είχαν 17 τελικές!

Τζολάκης ο «κέρβερος» όλης της βραδιάς του Champions League σε αριθμούς Ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν απροσπέλαστο τείχος για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, θέτοντας σοβαρή υποψηφιότητα για το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.

Και όχι μόνο αυτό, καθώς παράλληλα είχαν 2.58 xGoals, πέντε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και έξι εντός εστίας τελικές.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν απείλησε τόσο πολύ, αφού είχε μονάχα με έξι τελικές, με τις δύο εξ αυτών να είναι στον στόχο και να του δίνουν τη νίκη!

Έναν μήνα αργότερα, το ίδιο έργο, αλλά με αντίθετους ρόλους. Αυτή τη φορά, η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε τη νίκη.

Πόσες τελικές είχε; Μονάχα οκτώ, με τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες, τρία σουτ στον στόχο και 1.95 xGoals! Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αυτή τη φορά ήταν πιο «απειλητική».

Είχε 13 τελικές, έξι εξ αυτών να είναι στην εστία και μία μεγάλη ευκαιρία. Δύο ματς, με «διαφορετικά» στατιστικά και πάντα την ομάδα που είχε τις λιγότερες «απειλές» να φεύγει με τη νίκη.