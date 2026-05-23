Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει προσθέσει στον λογαριασμό του ένα πολύ μεγάλο ποσό, μέσω των αποζημιώσεων που έχει, κάθε φορά που αποχωρεί από μία ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός θα ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους με τον Ράφα Μπενίτεθ, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει το «διαζύγιο» το βράδυ της Παρασκευής (22/05).

Ο Ισπανός τεχνικός δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας, όπως περίμεναν οι άνθρωποι του «τριφυλλιού», όταν προσελήφθη τον περασμένο Οκτώβριο.

Έτσι, με το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου, ήρθε και η απομάκρυνσή του. Αυτή, ωστόσο, ήταν ιδιαιτέρως κοστοβόρα.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός καλείται να καταβάλλει στον Ράφα Μπενίτεθ ένα ποσό που «αγγίζει» τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ! Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως ο Ισπανός τεχνικός είναι, μάλλον, συνηθισμένος στις υψηλές αποζημιώσεις.

Ο έμπειρος Ισπανός προπονητής είχε λάβει 4,5 εκατομμύρια όταν αποχώρησε από τον πάγκο της Λίβερπουλ, ενώ έβαλε στα ταμεία του ακόμα 7,5 εκατομμύρια, κατά την απομάκρυνσή του από την Ίντερ. Ακολούθως, η Ρεάλ Μαδρίτης κατέβαλε στον Ράφα Μπενίτεθ 10 εκατομμύρια ευρώ, για να αφήσει τη θέση του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ενώ η Έβερτον υποχρεώθηκε να δώσει το ποσό των 12 εκατομμυρίων! Τέλος, η Θέλτα πλήρωσε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν η τελευταία ομάδα από την οποία έλαβε αποζημίωση ο 66χρονος τεχνικός.

Συνολικά, λοιπόν, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει αποκομίσει το ποσό των 46,5 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά μέσω των αποζημιώσεων που του έχουν καταβάλει οι ομάδες τις οποίες είχε αναλάβει, προκειμένου να τον απομακρύνουν από τη θέση του προπονητή.