Ούτε με μία, ούτε με δύο, αλλά με τρεις διαφορετικές ομάδες έχει φτάσει στην κορυφή του Europa League, με τον Ουνάι Έμερι να πετυχαίνει κάτι ξεχωριστό!

O Ουνάι Έμερι πανηγυρίζει ξανά. Ο Ισπανός τεχνικός κατέκτησε το πέμπτο Europa League της καριέρας του, μετά τον τελικό της Κωνσταντινούπολης κόντρα στη Φράιμπουργκ (20/05, 0-3)!

Η Άστον Βίλα «κατασπάραξε» τους Γερμανούς και μπόρεσε να πανηγυρίσει, μετά από 30 ολόκληρα χρόνια ένα τρόπαιο.

Παράλληλα, ο Ουνάι Έμερι πέτυχε κάτι ξεχωριστό, που τον «τοποθέτησε» σε μία «κλειστή» λίστα των διοργανώσεων της UEFA.

Η Άστον Βίλα έγινε η τρίτη διαφορετική ομάδα, που ο Ισπανός τεχνικός τη φέρνει στην «κορυφή»! Η πρώτη ήταν φυσικά η Σεβίλλη, κατακτώντας μαζί τρία τρόπαια Europa League, ενώ έναν τίτλο μετράει και ως προπονητής της Βιγιαρεάλ.

Πόσοι προπονητές έχουν καταφέρει κάτι παρόμοιο; Ελάχιστοι, ενώ ένας είναι αυτός που έχει ευρωπαϊκό με τέσσερα διαφορετικά κλαμπ.

O Έμερι σε λίστα μαζί με τον Μπενίτεθ

Ποιος είναι αυτός; Ο Ζοσέ Μουρίνιο! Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει πάρει το Champions League με την Πόρτο και την Ίντερ, Europa League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Conference League με τη Ρόμα!

Ο Ούντο Λάτεκ είναι επίσης στη λίστα. Ο Γερμανός προπονητής είχε κατακτήσει τρία ευρωπαϊκά τρόπαια στην καριέρα του, όλα με διαφορετικές ομάδες.

H αρχή έγινε με το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1974 και την Μπάγερν Μονάχου, για να ακολουθήσει το UEFA Cup με την Γκλάντμπαχ το 1979, αλλά και το Κύπελλο Κυπελλούχων με την Μπαρτσελόνα το 1982.

Five German managers have won the #UCL:



🇩🇪 Dettmar Cramer

🇩🇪 Udo Lattek

🇩🇪 Ottmar Hitzfeld

🇩🇪 Jupp Heynckes

🇩🇪 Jürgen Klopp



Klopp just the second to win it with a non-German club. 🏆 pic.twitter.com/R5xpfwEk2w — Squawka (@Squawka) June 1, 2019

Το όνομα που «κλείνει» τη λίστα, είναι πολύ γνώριμο στην Ελλάδα, αφού αυτή τη στιγμή δουλεύει στη Stoiximan Super League. Για ποιον μιλάμε; Για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε ανοίξει τον «χορό» των ευρωπαϊκών τροπαίων, με τη Βαλένθια το 2004 με το UEFA Cup, ενώ την επόμενη σεζόν ήρθε το Champions League με τη Λίβερπουλ στον «μυθικό» τελικό της Κωνσταντινούπολης!

Το τελευταίο του «παράσημο» ήρθε το 2013, όταν και κατέκτησε ξανά το Europa League, αλλά αυτή τη φορά με την Τσέλσι.

Όμως, το γκρουπ «μεγάλωσε» με τον Ουνάι Έμερι να βάζει και αυτός την «υπογραφή» του τις τελευταίες ώρες.