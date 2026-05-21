«Άχαστος». Βλέπει τελικό και γνωρίζει πως θα κατακτήσει το τρόπαιο, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να το «επιβεβαιώνει» και στο Europa League!

H Άστον Βίλα πανηγυρίζει! Το Europa League είναι δικό της, επιστρέφοντας στους τίτλους, μετά από μία «άγονη» περίοδο 30 ολόκληρων ετών.

Ένας από τους «ήρωές» καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν είναι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, που στον μεγάλο τελικό έκανε μία υπερπροσπάθεια.

Όπως αποκάλυψε ο Αργεντίνος τερματοφύλακας έπαιξε με σπασμένο δάχτυλο κόντρα στη Φράιμπουργκ (20/05, 0-3)!

«Απόψε έσπασα το δάχτυλό μου στην προθέρμανση, αλλά δεν το είδα ως κακό πράγμα. Δεν είχα σπάσει δάχτυλο πριν και κάθε φορά που προσπαθούσα να πιάσω την μπάλα, το ένιωθα να φεύγει στην αντίθετη κατεύθυνση», αυτά ήταν τα λόγια του στο «ESPN», μετά την κατάκτηση του τροπαίου.

Aston Villa goalkeeper Emiliano Martinez revealed he broke his finger during the warm-up before his side's Europa League final win ✋💥😲 pic.twitter.com/9ATU5imjMq — Match of the Day (@BBCMOTD) May 21, 2026

Ωστόσο, αυτή η ατυχία δεν τον «εμπόδισε» από το να αποδείξει ξανά ότι είναι: «άνθρωπος των τελικών»!

Γιατί έχει «κερδίσει» αυτόν τον τίτλο; Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες όποτε φτάνει μέχρι το… τέλος μίας διοργάνωσης και παίζει, γνωρίζει και το αποτέλεσμα.

Όλα ξεκίνησαν το 2020, όταν και φώναξε «παρών» στον τελικό του FA Cup φορώντας τη φανέλα της Άρσεναλ.

Στον τελικό αντιμετώπισε τη Νιούκαστλ και πανηγύρισε και το τρόπαιο. Λίγους μήνες έκανε ξανά το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά τα κατάφερε στο Community Shield, αφού οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν στα πέναλτι της Λίβερπουλ.

Τα επόμενα τέσσερα «παράσημα» είχαν την «υπογραφή» της Αργεντινής, αφού ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βγήκε νικητής από τους τελικούς του Copa America 2021, Μουντιάλ 2022, Finalissima 2022 και Copa America 2024!

Για να φτάσουμε στο σήμερα και το Europa League, με την Άστον Βίλα! Με τον 33χρονο τερματοφύλακα να μετράει τον έβδομο τίτλο του, ενώ ο ίδιος παίζει, κι όλα αυτά σε επτά τελικούς!

Ένας «άχαστος» ποδοσφαιριστής στην πιο κρίσιμη ώρα…