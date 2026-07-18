Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν είναι μία… ανάσα πριν φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, για ένα νέο βήμα στην καριέρα του, που έχει περάσει από πολλά «κύματα».

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, εδώ και αρκετό καιρό ήταν στο «μπλοκάκι» του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, όλα έδειχναν πως δεν θα προχωρήσει η υπόθεσή του, αφού οι συζητήσεις με τη Σαμσουνσπόρ είχαν «παγώσει».

Παρ’ όλα αυτά, μετά τους τραυματισμούς των Νταβίντε Καλάμπρια και Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον οι «πράσινοι» έμειναν χωρίς «ασφάλεια» στα μετόπισθέν τους.

Το «ντόμινο» που φέρνουν οι τραυματισμοί των Ίνγκασον και Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό Δύο πολύ άσχημα νέα για τον Παναθηναϊκό, με τους τραυματισμούς των Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον και Νταβίντε Καλάμπρια να φέρουν ένα «ντόμινο».

Γι’ αυτό και ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων ξεκίνησε, και τελικά ήρθε η συμφωνία με την τουρκική ομάδα.

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι να «κλείσει» και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής, με τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν να κάνει ένα νέο βήμα. Σε μία καριέρα που πέρασε από πολλά «κύματα».

Τι ισχύει με την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού & την περίπτωση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς με την Πάκσι. Τι ισχύει με την περίπτωση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν που δεν έχει ανακοινωθεί;

Οι «μάχες» που έδωσε ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν

Πριν από περίπου μία 10ετία αρκετά Μέσα της Ολλανδίας μιλούσαν, για έναν πολύ ταλαντούχο κεντρικό αμυντικό που ήταν στη Σπάρτα Ρότερνταμ.

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν έκανε από μικρός το πρώτο «μπαμ». Το Αμβούργο αποφάσισε να δαπανήσει 3.000.000 για να τον αποκτήσει σε ηλικία 19 ετών.

Όμως, αυτή η «μετακίνηση» δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα στο φινάλε. Μετά από «γεμάτες» σεζόν με χρόνο συμμετοχής, στην τελευταία αγωνιστική του 2021 η ομάδα του ήταν στη 2.Bundesliga και δεν μπόρεσε να πάρει την άνοδο.

Για εκείνον το πρωτάθλημα τελείωσε άδοξα, καθώς απέναντι στη Σαντχάουσεν σκόραρε αυτογκόλ και υπέστη ρήξη χιαστού.

Η επόμενη σεζόν έλαβε τέλος με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, αφού ακόμη προσπαθούσε να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του, ενώ όταν επέστρεψε χτύπησε ξανά στο πρώτο του ματς.

Το τροχαίο δυστύχημα που «άλλαξε» την καριέρα του

Μία νέα ποδοσφαιρική «στέγη» έμοιαζε να είναι… μονόδρομος και τελικά αυτό έγινε, μέσω της Ουνιόν Βερολίνου.

Εκεί τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά, αφού δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα του συλλόγου, έχοντας δανεισμούς σε Μέχελεν και Χάνσα Ρόστοκ.

Στο Βέλγιο ήρθε και ένα συμβάν που «άλλαξε» τελείως την καριέρα του. Στις 4 Μαΐου του 2022 και καθώς πήγαινε στην προπόνηση της ομάδας του είχε ένα τροχαίο δυστύχημα.

Συγκρούστηκε με ένα άλλο αμάξι και το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος ενός 18χρονου οδηγού, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε δηλώσεις πως αν δεν είχε λειτουργήσει έγκαιρα ο αερόσακος δύσκολα θα ήταν στη ζωή.

Bundesliga star Van Drongelen in hospital as 18-year-old is killed in car crash https://t.co/JdTpkpJvLc — Sun Sport (@SunSport) May 5, 2022

Το «restart» του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν

Το 2023 αποφάσισε να κάνει ένα «restart» και να φύγει από τα συνηθισμένα. Η Σαμσουνσπόρ τού έδωσε την ευκαιρία, αφού δαπάνησε 200.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Στην Τουρκία ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν βρήκε ξανά τον εαυτό του. Τη δεύτερη σεζόν τερμάτισε στην 3η θέση «αθόρυβα», ενώ το κλαμπ του είχε ανέβει κατηγορία, μόλις δύο χρόνια πριν.

Bundesliga star Rick van Drongelen, 23, rushed to hospital as 18-year-old is killed in horror car crashhttps://t.co/NO2qVcywbr — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 5, 2022

Στο τέλος της πορεία του ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός «έγραψε» συνολικά 112 συμμετοχές, με οκτώ γκολ και τρεις ασίστ σε όλες της διοργανώσεις με τη Σαμσουνσπόρ.

Πατώντας για τα καλά το κουμπί του «restart», αφήνοντας τα πάντα πίσω του, και τώρα είναι έτοιμος για μία νέα «περιπέτεια». Αυτή τη φορά στην Ελλάδα.