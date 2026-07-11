Ο Τάχα Άλι φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει για τον ΠΑΟΚ και «κρύβει» μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία.

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως έχει «κυκλώσει» το όνομα του Τάχα Άλι, για την ενίσχυση στη θέση των εξτρέμ. Ένα όνομα που είναι αρκετά γνώριμο στο ελληνικό κοινό.

Πριν από λίγο καιρό, ο 28χρονος διεθνής Σουηδός είχε προκαλέσει αρκετούς… μπελάδες στην άμυνα της Ελλάδας, στο φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων στη Στοκχόλμη. Μάλιστα, είχε και την ασίστ για το δεύτερο γκολ που πέτυχε η ομάδα του.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, ο Τάχα Άλι ήταν στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος. Κατέγραψε συνολικά δύο συμμετοχές, περνώντας ως αλλαγή στα παιχνίδια με Ολλανδία και Γαλλία.

Όλα αυτά, πάντως, είναι λίγο-πολύ τα γνωστά στοιχεία για τον διεθνή Σουηδό. Όπως επίσης και το γεγονός ότι είχε βρεθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ, φορώντας τη φανέλα της Μάλμε, στα προκριματικά του Champions League, τον Αύγουστο του 2024.

Πέραν των παραπάνω, ωστόσο, ο Τάχα Άλι «κρύβει» μία ιστορία βγαλμένη από «παραμύθι». Πριν από μερικά χρόνια αποτελούσε ποδοσφαιριστή σάλας, αλλά πλέον όχι μόνο ετοιμάζεται για τον ΠΑΟΚ, αλλά κατέγραψε χρόνο συμμετοχής σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο!

Από το ποδόσφαιρο σάλας, στο Μουντιάλ

Αρχικά, ο ποδοσφαιριστής της Μάλμε έχει καταγωγή από τη Σομαλία. Οι γονείς του έφυγαν από την πατρίδα τους, λόγω του εμφυλίου πολέμου, και έτσι προσπάθησαν να αναζητήσουν μία καλύτερη ζωή.

Ο Τάχα Άλι, μέχρι και τα 19 του χρόνια, βρισκόταν στο ποδόσφαιρο σάλας, ενώ είχε εκπροσωπήσει ακόμα και την Εθνική Σουηδίας στο σκανδιναβικό πρωτάθλημα σάλας.

Παρ’ όλα αυτά, η καριέρα του έμελλε να πάρει μία τελείως διαφορετική τροπή. Δεν σταμάτησε να «κυνηγά» το όνειρό του και εν τέλει, κατάφερε να εισέλθει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έστω και αργοπορημένα, στα 21 του χρόνια. Μάλιστα, κέρδισε με το «σπαθί» του και μία μεταγραφή για τη Μάλμε μερικά χρόνια αργότερα, το 2023!

Με τη σουηδική ομάδα έχει ήδη καταφέρει να κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και 1 εγχώριο Κύπελλο, ενώ παράλληλα το 2023, ο ίδιος πέτυχε το καλύτερο γκολ της σεζόν, όπως ψηφίστηκε!

Οι εμφανίσεις του, λοιπόν, έπεισαν τον Γκρέιαμ Πότερ πως δικαιούται μία θέση στο ρόστερ της Σουηδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και τον ΠΑΟΚ πως είναι ο κατάλληλος για την ενίσχυσή του στα άκρα της επίθεσης.

Μία ιστορία σίγουρα σπάνια, που αποδεικνύει, όμως, πως στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά.