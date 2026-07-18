Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς με την Πάκσι. Τι ισχύει με την περίπτωση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν που δεν έχει ανακοινωθεί;

Οι τραυματισμοί των Νταβίντε Καλάμπρια και Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον έφεραν «πονοκέφαλο» από το… πουθενά στον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Μόλις λίγες ημέρες, πριν το πρώτο ματς με την Πάκσι, ο Παναθηναϊκός έμεινε με δύο ενεργά στόπερ και έναν δεξιό αμυντικό, με τον Γιώργο Κάτρη να είναι «μπαλαντέρ».

Το «ντόμινο» που φέρνουν οι τραυματισμοί των Ίνγκασον και Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό Δύο πολύ άσχημα νέα για τον Παναθηναϊκό, με τους τραυματισμούς των Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον και Νταβίντε Καλάμπρια να φέρουν ένα «ντόμινο».

Παρ’ όλα αυτά, οι «πράσινοι» έκαναν αστραπιαίες κινήσεις και «κλείδωσαν» μία μεταγραφή που τους «λύνει» τα χέρια.

Το όνομα του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν είναι πολύ γνωστό, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε ασχοληθεί με την περίπτωσή του έντονα.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις της Σαμσουνσπόρ είχαν καταλήξει σε «αδιέξοδο», όμως, όλα άλλαξαν μέσα σε ελάχιστες ώρες.

Το «τριφύλλι» βρήκε τη «χρυσή τομή» και ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός θα είναι άμεσα στην Αθήνα, ώστε να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ξεκινήσει με τη νέα του ομάδα.

Ο χρόνος κυλάει γρήγορα και έπρεπε να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα, από την οποία λείπουν οι τραυματίες και ανέτοιμοι: Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον, Σίριελ Ντέσερς, Νταβίντε Καλάμπρια και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Το ίδιο ισχύει και για τους Μίλος Πάντοβιτς, Μούσα Σισοκό, Τάσο Μπακασέτα, Τιν Γεντβάι και Τόνι Βιλένα που είναι εκτός πλάνων.

Η λίστα του Παναθηναϊκού:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος

Λίστα Β’:

Βύντρα, Μπινιάρης, Λάβδας και Γείτονας.

Προφανώς, το όνομα του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν απουσιάζει, αφού ακόμη δεν έχει γίνει επίσημη η μεταγραφή του.

Ωστόσο, αυτό δεν θα του στερήσει τη συμμετοχή του από τα ματς με την Πάκσι. Μέχρι και 24 ώρες πριν την πρώτη «σέντρα», ο Παναθηναϊκός έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε δύο αλλαγές.

Με μία εξ αυτών να είναι -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- το νέο του μεταγραφικό απόκτημα.