Και τελικά, η Ντιναμό Κιέβου θα είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Τόμας Κεντζιόρα και ακόμα έναν «Έλληνα» να επιστρέφουν σε γνώριμα μέρη!

Ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League τελικά θα είναι η Ντιναμό Κιέβου.

Μετά από δύο «άσφαιρα» ματς απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ η πρόκριση πήγε στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, οι Ουκρανοί ήταν πιο ψύχραιμοι και «έκλεισαν» θέση για την επόμενη φάση των προκριματικών.

Перемагаємо у серії пенальті та йдемо далі 💪🏻 pic.twitter.com/5ZRU4Llsdu — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 16, 2026

Αυτό σημαίνει πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα βρει απέναντί του και έναν παίκτη που γνωρίζει πολύ καλά. Φυσικά, αναφερόμαστε στον Τόμας Κεντζιόρα.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε αυτό το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη, ώστε να επαναπατριστεί και να επιστρέψει στην ομάδα που ήταν πριν από τον ΠΑΟΚ.

Όμως, υπάρχει ακόμα ένας «Έλληνας» που θα επιστρέψει στα μέρη μας. Όχι κάποιος παίκτης, αλλά ένας από το τεχνικό επιτελείο του Ίγκορ Κοστιούκ.

H Ντιναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλός μας στον 2ο προκριματικό γύρο του #UΕL! #PAOK #NewEra pic.twitter.com/C2d4M0KSrM — PAOK FC (@PAOK_FC) July 16, 2026

Αν παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά το τιμ του θα δούμε πως έχει τον Όλεγκ Βενγκλίνσκι, ως ένα από τα «δεξιά χέρια» του!

Η μόνη περίπτωση να τον θυμάται κάποιος είναι από το πέρασμά του στην ΑΕΚ για μία σεζόν. Στο μακρινό 2005 η «Ένωση» είχε αποφασίσει να δαπανήσει 850.000 ευρώ, ώστε να τον αποκτήσει από την Ντνίπρο.

Με τα «κιτρινόμαυρα» έπαιξε μονάχα 21 αναμετρήσεις, έχοντας σκοράρει τρία γκολ, για να αποχωρήσει το επόμενο καλοκαίρι.

Πλέον, μία 20ετία αργότερα, έχει ξεκινήσει ένα νέο «κεφάλαιο» στην καριέρα του, αφού από το 2017 έχει αναλάβει διάφορους ρόλους στην Ντιναμό Κιέβου.

Και η μοίρα τα έφερε έτσι που θα επιστρέψει στην Ελλάδα, έπειτα από πολλά χρόνια από την τελευταία του εμπειρία με την ΑΕΚ.