Ο Αντρέ Λουίς φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στην Κάνσας Σίτι, η οποία θέλει να του «δώσει» ένα ρεκόρ, που ανήκει επίσης σε έναν πρώην «ερυθρόλευκο»!

Ο Αντρέ Λουίς, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζει… βαλίτσες για το MLS. Η Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι είναι διατεθειμένη να βγάλει από τα ταμεία της ένα ποσό που ικανοποιεί τον Ολυμπιακό και έτσι, η υπόθεση θεωρείται αρκετά προχωρημένη.

Σύμφωνα με όσα έχουν έρθει στο «φως» της δημοσιότητας, ο σύλλογος από τις ΗΠΑ έχει «χτυπήσει» την πόρτα των Πειραιωτών, προσφέροντας ένα ποσό-μαμούθ.

Αυτό «αγγίζει» τα 20.000.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 17.500.000 εκατομμύρια ευρώ. Μία πρόταση, φυσικά, που είναι άκρως ικανοποιητική.

Credits: Eurokinissi

Το τελευταίο διάστημα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε βρεθεί στο «ραντάρ» αρκετών συλλόγων που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ωστόσο, η Κάνσας Σίτι ήταν εκείνη που έκανε το αποφασιστικό βήμα.

Μάλιστα, το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως η ομάδα του MLS ετοιμάζεται να «σπάσει» το ρεκόρ για την ακριβότερη αγορά στην ιστορία της, για χάρη του Αντρέ Λουίς!

Ο Φορτούνης έδειξε με το… καλησπέρα όσα «έλειψαν» από την περασμένη σεζόν του Ολυμπιακού (video) «Σαν να μην έλειψε μια μέρα». Ο Κώστας Φορτούνης στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού έδειξε τα όσα μπορεί να δώσει, αλλά και όσα «έλειψαν» από τους Πειραιώτες την περασμένη σεζόν.

Από «ερυθρόλευκο» σε «ερυθρόλευκο»

Ο 24χρονος εξτρέμ πλησιάζει σε μία κορυφή για την Κάνσας Σίτι, που μέχρι τώρα «κρατά» ένας πρώην «ερυθρόλευκος»!

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η μεγαλύτερη αγορά του συλλόγου από το MLS είναι ο Άλαν Πουλίδο. Ο άλλοτε επιθετικός του Ολυμπιακού, αλλά και του Λεβαδειακού, πήρε μεταγραφή από την Τσίβας στο Κάνσας το 2020. Το κόστος της έφτασε στα 8.640.000 ευρώ, αποτελώντας μέχρι και σήμερα τη μεγαλύτερη αγορά στην ιστορία της ομάδας.

Ο Μεξικανός φορ έμεινε στο Κάνσας μέχρι το 2025, ενώ αγωνίστηκε συνολικά σε 108 παιχνίδια. Σε αυτά σημείωσε 38 γκολ, ενώ «έφτιαξε» ακόμα 15 για τους συμπαίκτες του.

Πλέον, η συγκεκριμένη πρωτιά ετοιμάζεται να αλλάξει «χέρια». Και πάλι, όμως, θα έχει έντονο το «ερυθρόλευκο» χρώμα!