Δύο πολύ άσχημα νέα για τον Παναθηναϊκό, με τους τραυματισμούς των Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον και Νταβίντε Καλάμπρια να φέρουν ένα «ντόμινο».

Ο Παναθηναϊκός είναι στην… τελική ευθεία της προετοιμασίας του, αφού σε λίγες ημέρες δίνει το πρώτο του ματς.

Οι «πράσινοι» θα παίξουν με την Πάκσι, για την πρώτη τους «μονομαχία» στην Ευρώπη και τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Όμως, λίγες ημέρες πριν την πρώτη «σέντρα» ήρθαν δύο πολύ άσχημα μαντάτα.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια τραυματίστηκε στον έξω μηνίσκο και θα μείνει στα «πιτς» για περίπου έξι εβδομάδες. Επομένως, είναι δεδομένο πως θα χάσει τα προκριματικά Ευρώπης, αλλά και τις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League.

Το μεγαλύτερο «πλήγμα» αφορά τον Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον, αφού υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει ένα μεγάλο μέρος της σεζόν.

Δύο τραυματισμοί που φέρνουν «πονοκέφαλο» στον Τζέικομπ Νίστρουπ και ένα «ντόμινο» στις εξελίξεις.

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός έχει διαθέσιμους κεντρικούς αμυντικούς τους: Στέφαν ντε Φράι και Αχμέντ Τουμπά, αφού ο Τιν Γεντβάι είναι εκτός πλάνων, ενώ ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν κάνει θεραπεία.

Στην «εξίσωση» υπάρχει και ο Γιώργος Κάτρης. Ωστόσο, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής -πιθανότατα- θα λειτουργήσει ως «πασπαρτού».

Στο δεξί άκρο της άμυνας η μόνη διαθέσιμη επιλογή είναι αυτή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Από πίσω του, με τον Νταβίντε Καλάμπρια να είναι τραυματίας μονάχα ο Γιώργος Κάρτης μπορεί να παίξει εκεί, αφού το έχει κάνει στο παρελθόν.

Επομένως, αν ο Παναθηναϊκός δεν προχωρήσει άμεσα σε κάποια μεταγραφή θα πρέπει να πορευτεί με ένα δύσκολο «πρόβλημα».

Μένει να φανεί ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, αλλά σίγουρα ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε μία «σπαζοκεφαλιά» από το… πουθενά.