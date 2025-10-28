Ο Μεχντί Ταρέμι αναδείχθηκε ως MVP στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ, όμως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε ακόμα έναν ποδοσφαιριστή του να βρίσκεται σε εξαιρετική βραδιά και να παίρνει «άριστα».

Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League, επικρατώντας της ΑΕΚ με 2-0 (26/10), στο Γ. Καραϊσκάκης.

Το δίχως άλλο, εάν θα έπρεπε να ξεχωρίσουμε αποκλειστικά ένα πρόσωπο από το παιχνίδι, θα ήταν ο Μεχντί Ταρέμι. Ο Ιρανός αγωνίστηκε μαζί με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και έδειξε την ποιότητά του.

Κέρδισε το πέναλτι, από το οποίο προήλθε το πρώτο τέρμα των «ερυθρολεύκων», ενώ διαμόρφωσε στο δεύτερο μέρος και το τελικό σκορ. Επομένως, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης.

Παρ’ όλα αυτά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σίγουρα, μπορεί να σταθεί σε ακόμα μία παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Ο λόγος, φυσικά, για τον Κοστίνια, καθώς ο Ολυμπιακός είδε τον Πορτογάλο να είναι απροσπέλαστος στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Κοστίνια ήταν… παντού

Πριν ρίξουμε μια ματιά σε όσα έκανε, με αντίπαλο την «Ένωση», αξίζει να σταθούμε και σε κάτι ακόμα. Ο 25χρονος μπακ προέρχεται από διαδοχικά παιχνίδια. Είναι χαρακτηριστικό πως, με εξαίρεση το ματς με τον Βόλο στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια των «ερυθρολεύκων», σε όλες τις διοργανώσεις!

Απέναντι στους «κιτρινόμαυρους», πάντως, έδειξε πως δεν αισθάνεται κούραση. Αντίθετα, δήλωσε «παρών» σε κάθε τομέα, σε άμυνα και επίθεση!

O Μίλνερ «γνωρίζει» την «οικογένεια Κωστούλα», πριν την ασίστ στον Μπάμπη! (video) Ο Τζέιμς Μίλνερ μπορεί τώρα να συνεργάζεται με τον Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον. Ωστόσο, πριν από αρκετά χρόνια είχε δει και τον πατέρα, Θανάση, εν δράσει!

Συνολικά, ο Κοστίνια πραγματοποίησε 75 ενέργειες με την μπάλα, σύμφωνα με το SofaScore. Είχε τρεις πετυχημένες ντρίμπλες, τρεις πάσες-κλειδιά προς την αντίπαλη άμυνα, ενώ δημιούργησε και μία μεγάλη ευκαιρία.

Παράλληλα, μέτρησε 27/41 ολοκληρωμένες πάσες, 5/9 μακρινές μεταβιβάσεις, έχοντας και τρία κερδισμένα φάουλ.

Στα αμυντικά του καθήκοντα, ο Πορτογάλος ήταν επίσης εξαιρετικός. Είχε 1 κλέψιμο, 4 «εκκαθαρίσεις» φάσεων, ενώ σε 5 περιπτώσεις ανέκτησε την κατοχή της μπάλα. Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, ήταν πως αποτέλεσε τον ποδοσφαιριστή που έδωσε τις περισσότερες «μονομαχίες» στο συγκεκριμένο ντέρμπι, βγαίνοντας νικητής στις 13 από τις συνολικά 18!

Πραγματικά, ένα πολύ «γεμάτο» παιχνίδι από τον Κοστίνια, σε όλους τους τομείς.