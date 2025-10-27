Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του σπουδαίου ματς απέναντι στην ΑΕΚ (26/10, 2-0) και «γύρισε» τον χρόνο πίσω 23 ολόκληρα χρόνια!

Το σπουδαίο ματς της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League έληξε με τον Ολυμπιακό να είναι ο μεγάλος νικητής.

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξένησαν την ΑΕΚ (26/10, 2-0) στο Γ. Καραϊσκάκης και μπόρεσαν να την «ξεπεράσουν» στη βαθμολογία.

Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο χρειάστηκαν οι Πειραιώτες, ώστε να πάρουν ένα πολύ σημαντικό «τρίποντο», για την… οικονομία της σεζόν.

Στο 33ο λεπτό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, ενώ ο Μεχντί Ταρέμι στο 67ο λεπτό «διπλασίασε» τα τέρματα της ομάδας του.

Σε μία νίκη, που «γύρισε» τον χρόνο πίσω 23 ολόκληρα χρόνια!

Έξι σερί νίκες, στο πρωτάθλημα 23 χρόνια μετά

Ο Ολυμπιακός «τρέχει» ένα πάρα πολύ καλό σερί απέναντι στην «Ένωση» τον τελευταίο καιρό, για τους αγώνες της Stoiximan Super League.

Πριν από τη φετινή σεζόν είχε πέντε διαδοχικές νίκες! Κι όμως, η πρώτη επικράτησή του ήρθε στις 15 Μαΐου του 2024 και έκτοτε έχει μόνο νίκες.

Η μοναδική φορά, που ηττήθηκε ήταν στην περσινή ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου Ελλάδα Betsson. Αλλά εφόσον μιλάμε αποκλειστικά για αγώνες του πρωταθλήματος δεν προσμετράμε αυτό το αποτέλεσμα.

Για αυτόν τον λόγο, έχουμε και έξι συνεχόμενες νίκες που «τρέχουν». Όμως, δεν είναι η πρώτη φορά, που συμβαίνει κάτι τέτοιο καθώς έχει γίνει ξανά στο παρελθόν!

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες από τον Νοέμβριο του 1999 έως και το Απρίλιο του 2002 είχαν ξανά έξι σερί νίκες, για αγώνες πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ!

Ωστόσο, 23 χρόνια αργότερα ο Ολυμπιακός μπόρεσε να «ισοφαρίσει» το σερί. Το αν θα μπορέσει να το «ξεπεράσει», μόνο ο χρόνος θα το δείξει, καθώς η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα το επιχειρήσει τον Γενάρη, σε έναν αγώνα για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις αναμετρήσεις για το Ολυμπιακός – ΑΕΚ.