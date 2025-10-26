Ο Μεχντί Ταρέμι «ξεχώρισε» στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ (26/10, 2-0), αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τού «ζητάει» ακόμα περισσότερα πράγματα!

O Ολυμπιακός πανηγύρισε για πρώτη φορά τη σεζόν σε ένα ντέρμπι! Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν την ΑΕΚ (26/10, 2-0), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Γ. Καραϊσκάκης.

Μπόρεσαν να πάρουν μία νίκη, που τους έφερε μόνους στη 2η θέση και στον -1, από τον πρωτοπόρο, ΠΑΟΚ.

Ο ποδοσφαιριστής, που «ξεχώρισε» ήταν ο Μεχντί Ταρέμι, που για πρώτη φορά έπαιξε βασικός σε ένα ματς για το πρωτάθλημα.

Ο Ιρανός επιθετικός σκόραρε, κέρδισε πέναλτι και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του για το «τρίποντο».

Ωστόσο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τού «ζητάει» ακόμα περισσότερα! Κι όμως, ο Ισπανός τεχνικός στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV τόνισε πως όσο βοηθάει επιθετικά, θα πρέπει και αμυντικά!

Σε ένα κομμάτι, που είχε παράπονα, αλλά είναι σίγουρος ότι τον επόμενο καιρό ο ποδοσφαιριστής του θα έχει καλύτερο «πρόσωπο» ανασταλτικά.

Σε μερικά λόγια, που «δείχνουν» και το πόσο απαιτητικός είναι και ο Βάσκος προπονητής! Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές, που «ζητάει» από τους παίκτες του το «κάτι παραπάνω».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Δεν το βλέπω σαν ντέρμπι. Τα βλέπω όλα σαν παιχνίδια. Στα παιχνίδια, λοιπόν, πρέπει να παίξουμε καλά για να τα κερδίσουμε. Σήμερα παίζαμε απέναντι σε μία καλή ομάδα, η οποία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Θέλαμε πολύ να την κερδίσουμε, παίζαμε στην έδρα μας και καταφέραμε να πάρουμε ένα 2-0.

Αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους, μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί είναι και μία στιγμή δύσκολη, καθώς ερχόμαστε από τις δύο προηγούμενες ήττες. Κερδίσαμε την ΑΕΛ, όμως χάσαμε τα δύο επόμενα παιχνίδια.

Χρειαζόμασταν λοιπόν να επιστρέψουμε στις νίκες και να πάρουμε βαθμούς, αλλά και να αρχίσουμε να πιστεύουμε ξανά στον εαυτό μας και στα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε».

Για το ότι ξεκίνησε τον Ταρέμι για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα:

«Μας έδωσε πολλά στην επίθεση, πρέπει να μας δώσει περισσότερα στην άμυνα. Νομίζουμε ότι δεν είναι ακόμη στο 100% της καλύτερής του κατάστασης.

Μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα. Ο λόγος είναι ότι δεν έκανε καλή προετοιμασία μαζί μας κι επίσης, δεν ήταν σε πολύ καλή φόρμα όταν ήρθε. Από εδώ όμως και μέχρι το τέλος της σεζόν θα βελτιώνεται συνεχώς και περιμένουμε από αυτόν να μας δώσει περισσότερα».