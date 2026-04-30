Ο ΠΑΟΚ έχασε μία ιστορική ευκαιρία να μεγαλώσει την ευρωπαϊκή του τροπαιοθήκη αλλά το «κανόνι» της Μπιλμπάο συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτό.

Ένα καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο στο Μπιλμπάο ήταν υπέραρκετό για να φέρει τα πάνω κάτω στη σειρά των τελικών της τοπικής ομάδας με τον ΠΑΟΚ, χρίζοντας τους Ισπανούς back to back Κυπελλούχους Ευρώπης.

Το +6 με το οποίο ταξίδεψαν οι Θεσσαλονικείς στη Χώρα των Βάσκων πήγε… περίπατο στο δεύτερο ημίχρονο όπου ο «Δικέφαλος» κατέρρευσε και στις δύο πλευρές του παρκέ. Άνευρος αμυντικά, χαμένος στις περιστροφές του και βραχυκυκλωμένος επιθετικά, αναζητώντας το «φιλί της ζωής» από τους συνήθεις υπόπτους Ταϊρί και Μπέβερλι που όμως δεν βρέθηκαν στην καλύτερη τους βραδιά.

Ο ΠΑΟΚ που αλλάζει σελίδα, έχασε πρώτης τάξεως ευκαιρία να μπει στη νέα εποχή με μία ευρωκούπα. Παρόλα αυτά πήρε μία πρώτη γεύση από τα προσεχώς, παίζοντας απέναντι στον MVP των τελικών. Ο Σουηδός Πάντζερ έδωσε την «θέση» του πολυτιμότερου στον 33χρονο Νταρούν Χίλιαρντ, πριν τη δύση μιας λαμπρής καριέρας που είχε αρκετά επιτεύγματα.

Το περιβόητο τέκνο του Βιλανόβα (2011-15) που έγινε draft από τους Πίστονς το 2015, επιλέχθηκε από τον Πόποβιτς στους Σπερς, τη φανέλα των οποίων φόρεσε για 14 παιχνίδια τη σεζόν 2017-18, πριν πάρει τα ταλέντα του και γίνει κάτοικος «γηραιάς ηπείρου».

Πρόκεται για ένα παιδί με πολλά χιλιόμετρα και παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο, ο οποίος μάλιστα αναδείχθηκε πρωταθλητής Αμερικής (νικητής του AmeriCup) το 2017 με την Team USA, όντας μάλιστα στην καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης 13.4 πόντους σε ούτε 23′ ανά ματς.

Με πρότυπο τον Άλεν Άιβερσον αλλά και μία… αθλητική αμφιβολία που συχνά πυκνά «ταξιδεύει» σε ένα νεανικό μυαλό που ζει και μεγαλώνει στις ΗΠΑ. Μπάσκετ ή American football; Ο «δήμιος» του ΠΑΟΚ (16π., 5 ριμπ., 4 ασίστ σε 23’39”), αν και «τρύπωνε» με το ποδήλατό του στις προπονήσεις των Philadelphia Eagles, τελικά άφησε την «σπυριάρα» να τον κερδίσει, οδηγώντας τον σε μία καριέρα 100 ματς στο NBA και 150 στρογγυλών στη Euroleague με Μπασκόνια (2018-19), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2019-21), Μπάγερν (2021-22) και Μακάμπι (2022-23), έχοντας απολογισμό 9.2 πόντους ανά παιχνίδι, 2.3 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.

Όλα αυτά για έναν 33χρονο που τρώει με το δεξί, γράφει με το δεξί, πετούσε την μπάλα του αμερικανικού football με το δεξί αλλά στοχεύει και συχνά ευστοχεί στο αντίπαλο καλάθι με το «φαρμακερό» του αριστερό, υπεύθυνο για τους 17.5 πόντους και τις 3.5 ασίστ ανά παιχνίδι στους δύο τελικούς κόντρα στον ΠΑΟΚ.