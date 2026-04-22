Η Λέστερ βίωσε κάτι πρωτόγνωρο στην ιστορία του κλαμπ, μόλις δέκα χρόνια μετά το απόλυτο θαύμα.

Η Λέστερ αποχαιρέτησε την Championship και γνώρισε έναν οδυνηρό υποβιβασμό στη League One.

Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, οι «αλεπούδες» θα αγωνίζονται στην τρίτη τη τάξει αγγλική κατηγορία. Όλα αυτά, ακριβώς στη συμπλήρωση 10 ετών από το μεγαλύτερο «θαύμα» στην ιστορία του αγγλικού -ίσως και όχι μόνο- ποδοσφαίρου, με την κατάκτηση της Premier League!

After drawing with Hull City, Leicester City have been relegated to League One.



Ο χρόνος για τη Λέστερ σε αυτό το διάστημα, από το 2016 έως σήμερα, έμοιαζε να «τρέχει» ασταμάτητα. Τίτλοι, ευρωπαϊκές πορείες, πωλήσεις παικτών, έως και το τέλος «εποχής» του Τζέιμι Βάρντι, μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας. Μέσα σε αυτά, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει και τον τραγικό θάνατο του ιδιοκτήτη της, Βιχάι Σριβανταναπράμπα, τον Οκτώβριο του 2018.

Όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν σε αργή κίνηση, μετά την ισοπαλία της Λέστερ με τη Χαλ, που έφερε και τον υποβιβασμό της στη League One, το βράδυ της Τρίτης (21/04, 2-2).

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο σύλλογος βιώνει back-to-back υποβιβασμό. Είναι αρκετά «σκληρό», ιδίως από την στιγμή που πρόκειται για την ομάδα που αψήφησε τις πιθανότητες, για να «τρελάνει» ολόκληρο τον πλανήτη μόλις δέκα χρόνια πριν.

Leicester City defied 5,000-to-1 odds to win the Premier League in one of football’s greatest underdog stories. Almost exactly 10 years later, they suffer back-to-back relegations for the first time in club history, dropping into the third tier of English football 💔



Μάλιστα, η επόμενη σεζόν θα βρει τη Λέστερ στην τρίτη κατηγορία μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Γενικότερα, οι «αλεπούδες» φαίνεται πως ζουν διαρκώς ένα «roller-coaster» συναισθημάτων την τελευταία 25ετία. Για την ακρίβεια, από το 2000 και έπειτα, όπου έχουν βρεθεί από το ναδίρ στο ζενίθ και πάλι πίσω.

Το ζητούμενο, πλέον, είναι να καταφέρουν να «ορθοποδήσουν» ξανά. Και να δείξουν πως υπάρχει ακόμα κάτι, από εκείνη την ομάδα που έγραψε το όνομά της με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αποδεικνύοντας πως τα θαύματα θα είναι πάντοτε δυνατά.

10 years ago they won the Premier League… nine years ago they were playing in the UCL…. five years ago they won the FA Cup… NOW Leicester City have been relegated to League One, England's third tier 😳📉



Όλα όσα έχει «ζήσει» η Λέστερ, από το 2000 και έπειτα:

Φεβρουάριος 2000: Η Λέστερ Σίτι νικά την Τρανμίρ Ρόβερς στο Γουέμπλεϊ και κατακτά το League Cup για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Μάιος 2000: Η Λέστερ τερματίζει στην όγδοη θέση της Premier League.

Σεπτέμβριος 2001: Η Λέστερ αποκλείεται από το Κύπελλο UEFA από τον Ερυθρό Αστέρα.

Απρίλιος 2002: Η Λέστερ υποβιβάζεται από την Premier League, τερματίζοντας στην τελευταία θέση με 28 βαθμούς.

Ιούλιος 2002: Η Λέστερ εγκαταλείπει το «Φίλμπερτ Στριτ», την έδρα της για 118 χρόνια, για να μετακομίσει στο νέο «Walkers Stadium».

Οκτώβριος 2002: Η Λέστερ μπαίνει σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Μάιος 2003: Η Λέστερ ανεβαίνει στην Premier League υπό τις οδηγίες του Μίκι Άνταμς.

Μάιος 2004: Η Λέστερ υποβιβάζεται στην Championship με 33 βαθμούς.

Απρίλιος 2007: Η Λέστερ εξαγοράζεται από τον Μίλαν Μάνταριτς.

Μάιος 2008: Η Λέστερ υποβιβάζεται στην τρίτη κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Μάιος 2009: Η Λέστερ στέφεται πρωταθλήτρια της League One υπό τον Νάιτζελ Πίρσον.

Μάιος 2010: Η Λέστερ χάνει από την Κάρντιφ στα ημιτελικά των play-off της Championship στα πέναλτι.

Αύγουστος 2010: Η Λέστερ πωλείται στην Asian Football Investments, με επικεφαλής την King Power.

Μάιος 2013: Η Λέστερ χάνει από τη Γουότφορντ στα ημιτελικά των play-off της Championship.

Μάιος 2014: Η Λέστερ στέφεται πρωταθλήτρια της Championship υπό τον Νάιτζελ Πίρσον.

Μάιος 2015: Η Λέστερ κερδίζει επτά από τα τελευταία εννέα παιχνίδια της, παραμένει στην Premier League και ολοκληρώνει τη «μεγάλη απόδραση».

Μάιος 2016: Η Λέστερ κατακτά την Premier League κόντρα σε κάθε πιθανότητα.

Απρίλιος 2017: Η Λέστερ φτάνει στους «8» του Champions League προτού αποκλειστεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οκτώβριος 2019: Η Λέστερ κερδίζει τη Σαουθάμπτον με 9-0 στο St. Mary’s, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας, προτού τερματίσει τελικά στην 5η θέση.

Φεβρουάριος 2021: Η Λέστερ αποκλείεται από το Europa League στη φάση των «32» από τη Σλάβια Πράγας.

Μάιος 2021: Η Λέστερ νικά την Τσέλσι στο Γουέμπλεϊ και κατακτά το Κύπελλο Αγγλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της, αλλά τερματίζει 5η στην Premier League για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Αύγουστος 2021: Η Λέστερ νικά τη Μάντσεστερ Σίτι στα πέναλτι και κατακτά το Community Shield για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Μάιος 2022: Η Λέστερ φτάνει στα ημιτελικά του νεοσύστατου Conference League, όπου αποκλείεται από τη Ρόμα.

Μάιος 2023: Η Λέστερ υποβιβάζεται από την Premier League, έχοντας το υψηλότερο μισθολόγιο που έχει καταγραφεί ποτέ σε ομάδα που υποβιβάζεται από την κατηγορία.

Μάιος 2024: Η Λέστερ κατακτά τον τίτλο της Championship υπό τον Έντσο Μαρέσκα, σημειώνοντας ρεκόρ για τους περισσότερους τίτλους στη δεύτερη κατηγορία (οκτώ).

Μάιος 2025: Η Λέστερ υποβιβάζεται από την Premier League με 25 βαθμούς.

Φεβρουάριος 2026: Στη Λέστερ αφαιρούνται έξι βαθμοί για πρώτη φορά στην ιστορία της, λόγω παραβίασης των οικονομικών κανόνων της EFL.

Απρίλιος 2026: Δέκα χρόνια μετά την κατάκτηση του τίτλου της Premier League, η Λέστερ υποβιβάζεται στην τρίτη κατηγορία για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία της, έχοντας το υψηλότερο μισθολόγιο της κατηγορίας.