Ο Χουλιάν Άλβαρες είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην Ατλέτικο Μαδρίτης και έκανε δικό του ένα ρεκόρ στο Champions League, παίρνοντας την σκυτάλη από τον Λιονέλ Μέσι.

Δύο πέναλτι έκριναν την τύχη της πρώτης αναμέτρησης των ημιτελικών, μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ (29/04, 1-1). Βίκτορ Γιόκερες και Χουλιάν Άλβαρες ευστόχησαν από την άσπρη βούλα και άφησαν ορθάνοιχτη τη ρεβάνς στο Λονδίνο, όπου θα κριθεί η πρόκριση στον τελικό του Champions League.

Ο Αργεντίνος επιθετικός ήταν, για ακόμα μία φορά, ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Η φάση που «τρέλανε» τον Αρτέτα: «Αλλάζει τα πάντα!» Ο Μικέλ Αρτέτα ήταν έξαλλος για μία απόφαση του διαιτητή, στην αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Άρσεναλ.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση, αποχωρώντας με πρόβλημα τραυματισμού στο 77ο λεπτό. Κάτι που προκαλεί έντονη ανησυχία στις τάξεις των «ροχιμπλάνκος», ιδίως εν όψει της ρεβάνς.

Πάντως, το συγκεκριμένο τέρμα ήταν ξεχωριστό για τον 26χρονο Αργεντινό. Και αυτό, διότι κατάφερε να «σπάσει» ένα ρεκόρ που διατηρούσε ο Λιονέλ Μέσι!

Συγκεκριμένα, ο Χουλιάν Άλβαρες έφτασε συνολικά τα 25 γκολ στην καριέρα του, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, σε μόλις 41 παιχνίδια. Έτσι, αποτελεί πια τον Νοτιαμερικάνο ποδοσφαιριστή, που έφτασε γρηγορότερα από κάθε άλλον αυτόν τον αριθμό ορόσημο στο Champions League. Ο Μέσι διατηρούσε, μέχρι πρότινος, την πρωτιά σε αυτή τη λίστα, φτάνοντας τα 25 γκολ, όταν συμπλήρωνε 42 συμμετοχές.

Fewest games needed to score 25 Champions League goals by a South American:



◉ 41 – Julian Alvarez 🆕

◎ 42 – Lionel Messi



La Araña breaks Messi's record. 🕸️ https://t.co/fFBmfIv8YK — Squawka (@Squawka) April 29, 2026

Παράλληλα, ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε δική του και μια πρωτιά του συλλόγου.

Για την ακρίβεια, ποτέ ξανά κανένας παίκτης των Μαδριλένων, δεν είχε καταφέρει να σκοράρει 10 φορές, σε μία μόνο σεζόν στο Champions League!

Ο Άλβαρες, όμως, σε 14 ματς στη φετινή διοργάνωση, μετρά 10 γκολ και 4 ασίστ, στα 14 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί!