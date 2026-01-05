Ο Θωμάς Στρακόσια και ο Κωνσταντής Τζολάκης είδαν τα ονόματά τους να συμπεριλαμβάνονται σε μία ιδιαιτέρως τιμητική λίστα, μέσα στο 2025.

Ο Θωμάς Στρακόσια και ο Κωνσταντής Τζολάκης αποδείχθηκαν πραγματικοί «Κέρβεροι» κάτω από τα δοκάρια, μέσα στο έτος του 2025.

Οι δύο τερματοφύλακες, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού αντίστοιχα, είναι φυσικά αναπόσπαστα κομμάτια των ομάδων τους και όχι άδικα.

Σύμφωνα με μία λίστα που δημοσίευσε το Transfermarkt, Στρακόσια και Τζολάκης κατέχουν εξέχουσα θέση στη λίστα με τους γκολκίπερ, που διατήρησαν τις περισσότερες ανέπαφες εστίες, μέσα στο 2025.

Σε αυτή τη λίστα, συμπεριλαμβάνονται τερματοφύλακες που αγωνίζονται στα 15 κορυφαία πρωταθλήματα, ενώ υπολογίζονται οι συμμετοχές τους σε όλες τις διοργανώσεις, μαζί με τις εμφανίσεις τους σε επίπεδο εθνικών ομάδων, μέσα στο προηγούμενο έτος.

Έτσι λοιπόν, οι δύο γκολκίπερ κράτησαν «καθαρή» την εστία τους σε 22 διαφορετικές περιπτώσεις. Η μόνη διαφορά ήταν πως ο Στρακόσια είχε 44 παιχνίδια, ενώ ο Τζολάκης 45.

Με τους συγκεκριμένους αριθμούς, οι δυο τους τοποθετήθηκαν στο Top-10 με τα περισσότερα clean sheets, μαζί με σπουδαία ονόματα, όπως ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο Νταβίντ Ράγια και ο Τιμπό Κουρτουά!

Στην κορυφή, με 26 ανέπαφες εστίες, ήταν ο Ανατόλι Τρούμπιν, συμπαίκτης του Βαγγέλη Παυλίδη στην Μπενφίκα.