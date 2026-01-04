Οι αγαπημένες «μεταγραφές» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πρωταγωνίστησαν απέναντι στον ΟΦΗ (03/01, 3-0 παρ.) και έκαναν χαρούμενο τον Βάσκο τεχνικό!

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Ελλάδα, κάνοντας δικό του το Betsson Super Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι» αν και έμειναν στο «μηδέν» απέναντι στον ΟΦΗ (03/01, 3-0 παρ.) στην κανονική διάρκεια είχαν ένα εκρηκτικό μισάωρο στην παράταση «κλειδώνοντας» το τρόπαιο.

Σε μία αναμέτρηση, που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αρκετούς λόγους για να χαμογελάει. Κι αυτό, αφορά τις εμφανίσεις των αγαπημένων «μεταγραφών» του.

Όχι αυτών που πρέπει να δαπανήσεις πολλά εκατομμύρια, αλλά εκείνων που οι ίδιες ομάδες τις «φτιάχνουν».

Οι «μεταγραφές» που αγαπά ο Μεντιλίμπαρ

Ο Λορέντσο Πιρόλα ήταν στα… πιτς και ο Ζουλιάν Μπιανκόν έπρεπε να αποχωρήσει με πρόβλημα τραυματισμού. Αμέσως, ο Βάσκος τεχνικός σήκωσε από τον πάγκο ένα παιδί που από μικρός είναι στις ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 88ο λεπτό και «έλαμψε». Κέρδισε το πέναλτι, από όπου ήρθε το πρώτο γκολ της ομάδας του, σκόραρε στο 107’ το 2-0 και στο τέλος πήρε το βραβείο του MVP!

Σε μία εμφάνιση-όνειρο, που σίγουρα θα έκανε πάρα πολύ χαρούμενο τον προπονητή του. Κι όλα αυτά, ενώ ακόμα δύο παίκτες που είναι «προϊόντα» των ακαδημιών των «ερυθρολεύκων» είχαν εξαιρετική παρουσία.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης φώναξε αρκετές φορές «παρών», όταν ο ΟΦΗ προσπάθησε να παραβιάσει την εστία του. Παράλληλα, ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν ο «εγκέφαλος» στα χαφ για τους Πειραιώτες, έχοντας και την ασίστ στο γκολ του Αλέξη Καλογερόπουλου.

Στο τέλος της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπόρεσε να… κρύψει τη χαρά του στις δηλώσεις του στο MEGA.

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε για τις «μεταγραφές» που αρέσουν στον ίδιο. Τόνισε, πως ενώ πολλοί βλέπουν τους ποδοσφαιριστές που έρχονται από το εξωτερικό, θα πρέπει να… κοιτάμε λίγα παραπάνω τα παιδιά των ακαδημιών!

Όπως και έκανε και στο ματς με τον ΟΦΗ (03/01, 3-0 παρ.) και στο τέλος πανηγύρισε τον τίτλο, με τρία εξ αυτών να βάζουν το δικό τους «λιθαράκι».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Μακάρι να μπορούσαμε να εκτιμήσουμε όπως τους αξίζει όλους τους παίκτες που έχουμε στις ακαδημίες, αλλά και στην πρώτη ομάδα.

Συνήθως κοιτάμε τις μεγάλες μεταγραφές που έρχονται από εξωτερικό, αλλά πρέπει να δούμε και αυτούς που έχουμε αλλά και όσους έφυγαν όπως οι: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Κωστούλας, Μουζακίτης. Έχουμε πολλά παιδιά στον πάγκο και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη αξία για εμάς. Είμαστε περήφανοι που είναι στην ομάδα μας».