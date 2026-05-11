Ο Μάρκο Νίκολιτς πανηγύρισε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ στην πρώτη του σεζόν! Κάτι που δεν συμβαίνει πολύ συχνά στην «Ένωση»!

Η ΑΕΚ «κλείδωσε» και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των Play Offs!

Ο Ζοάο Μάριο με γκολ στις καθυστερήσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό (10/05, 2-1) ήταν ο «ήρωας» της τελευταίας στιγμής.

Η ΑΕΚ σχεδόν «ισοφάρισε» τα φετινά της ευρωπαϊκά κέρδη, μόνο με το πρωτάθλημα! Ένα πρωτάθλημα από «χρυσάφι», καθώς η ΑΕΚ μαζί με την κατάκτησή του βλέπει τα κέρδη της από την Ευρώπη να «εκτοξεύονται»!

Αυτό έφερε και τον πρώτο τίτλο του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα, αφού στην «παρθενική» του σεζόν μπόρεσε να κατακτήσει και το πρωτάθλημα!

Μία συνθήκη, καθόλου συνηθισμένη για την «Ένωση», αφού στο παρελθόν έχει γίνει μονάχα από τέσσερις προπονητές!

Οι «Νίκολιτς» πριν τον Νίκολιτς

Για να βρούμε τον πρώτο άνθρωπο που κατάφερε στην πρώτη του σεζόν να κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» στο μακρινό 1963.

Ο Γένε Τσάκνταντι στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα μπόρεσε να «χαμογελάσει» στο τρίτο τίτλο πρωταθλήματος της ΑΕΚ στην ιστορία της.

Μάλιστα, τη σεζόν 1967-68 ήρθε ξανά στα μέρη μας στη μέση της σεζόν και κατάφερε ξανά να πάρει τον τίτλο!

Μία 10ετία αργότερα η ίδια ιστορία σε «επανάληψη». Η «Ένωση» ξανά πρωταθλήτρια Ελλάδας, αλλά αυτή τη φορά με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι στον πάγκο της.

Με τον σπουδαίο προπονητή να κάνει το νταμπλ, στην πρώτη και στη μοναδική ολόκληρη σεζόν στην ΑΕΚ.

Τη σεζόν 1988-89 ήρθε η στιγμή που η ΑΕΚ θα έφτανε ξανά στην κορυφή της Ελλάδας. Προπονητής της; Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς!

Μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του ελληνικού ποδοσφαίρου μπόρεσε στην πρώτη του σεζόν ως προπονητής να «κλειδώσει», χάρη στο τέρμα του Τάκη Καραγκιοζόπουλο στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ απέναντι στον Ολυμπιακό.

Πριν τον Μάρκο Νίκολιτς οι περισσότεροι θα γνωρίζουν ποιος προπονητής τα είχε καταφέρει.

Ο Ματίας Αλμέιδα «έπιασε» Ελλάδα το καλοκαίρι του 2022. Στην πρώτη του σεζόν μπόρεσε να κάνει τη μεγάλη «έκπληξη», αφού εκτός το πρωτάθλημα έκανε και το νταμπλ!

Δείτε ΕΔΩ όλους τους προπονητές της ΑΕΚ.