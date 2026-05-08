Πέντε διαφορετικοί τελικοί για τις διοργανώσεις της UEFA. Ένα κοινό στοιχείο. Οι Ισπανοί προπονητές, που μπορεί να τα «σαρώσουν» όλα!

Οδεύουμε προς το τέλος της σεζόν και είμαστε μία… ανάσα πριν ολοκληρωθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί τελικοί!

Τα τελευταία χρόνια η UEFA έχει πέντε διαφορετικές διοργανώσεις. Το ίδιο ισχύει και για φέτος. Champions League, Women’s Champions League, Europa League και Conference League έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Την ώρα, που το Youth League έχει λάβει τέλος, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι η μεγάλη νικήτρια.

Πλέον, και εφόσον γνωρίζουμε τις φιναλίστ κάθε θεσμού, υπάρχει ένα στοιχείο που τους «συνδέει» όλους! Κι όμως, μπορεί κανείς να μην το έχει καταλάβει, αλλά οι Ισπανοί προπονητές μπορούν να τα σηκώσουν ΟΛΑ!

Οι Ισπανοί μπορούν το 5/5

Όπως προαναφέραμε το Youth League έχει ολοκληρωθεί. Προπονητής των Νέων της «βασίλισσας» ο Άλβαρο Λόπες, με την καταγωγή του φυσικά να είναι από την ιβηρική χερσόνησο.

Πάμε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο τελικός θα είναι ένα «σκάκι» ανάμεσα σε δύο προπονητές από την ίδια χώρα. Ο Μικέλ Αρτέτα με την Άρσεναλ και ο Λουίς Ενρίκε με την Παρί Σεν Ζερμέν επιθυμούν να κάνουν δικό τους το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά».

Επομένως, ό,τι και να γίνει ο νικητής θα είναι από την Ισπανία. Ακριβώς το ίδιο θα συμβεί και στο Women’s Champions League!

Στο «μεγάλο ραντεβού» η Μπαρτσελόνα περιμένει τη Λυών, με έναν ακόμα ισπανικό «εμφύλιο» στον πάγκο ανάμεσα σε Πέρε Ρομέου και Τζόναθαν Γκιράλδες αντίστοιχα!

Στο Europa League έχουμε τον «καθηγητή» της διοργάνωσης. Ο Ουνάι Έμερι, για ακόμα μία φορά είναι στον τελικό και θα διεκδικήσει το πέμπτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, απέναντι στη Φράιμπουργκ.

2014: 🏆 Sevilla

2015: 🏆 Sevilla

2016: 🏆 Sevilla

2019: 🥈 Arsenal

2021: 🏆 Villarreal

2026: ⏳ Villa



Unai Emery reaches his 𝐒𝐈𝐗𝐓𝐇 Europa League final with a fourth different club 🧠 pic.twitter.com/wBnzAtP58O — B/R Football (@brfootball) May 7, 2026

Αντίθετα την «παρθενική» του συμμετοχή σε τελικό θα κάνει ο Ινίγκο Πέρεθ. Η Ράγιο Βαγιεκάνο με δύο νίκες μπόρεσε να αποκλείσει το Στραβσούργο και φωνάζει «παρών» στον τελικό του Conference League, κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Οι Ισπανοί προπονητές έχουν κάνει ήδη 1/1, δεδομένα έχουν ακόμα δύο τίτλους, θα μπορέσουν, όμως, να κάνουν και το «απόλυτο»;