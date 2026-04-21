Το Youth League στα «χέρια» της Ρεάλ Μαδρίτης και ενός 19χρονου τερματοφύλακα, που «τρέλανε» τους πάντες και έχει «κερδίσει» το παρατσούκλι του «νέου Κασίγιας»!

Ακόμα μία διοργάνωση Youth League έφτασε στο «τέλος» της. Μία διοργάνωση που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο «γνωστή», λόγω και της κατάκτησή της από τον Ολυμπιακό το 2024.

Η φετινή της «έκδοση» πήγε στα «χέρια» της Ρεάλ Μαδρίτης, που έγινε η δεύτερη ομάδα στην ιστορία που έχει 2+ τρόπαια, μετά και την Μπαρτσελόνα.

Στο Final-4 της Ελβετίας η «βασίλισσα» στα ημιτελικά απέκλεισε την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ στο «μεγάλο ραντεβού» βρήκε απέναντί της την Κλαμπ Μπριζ.

Real Madrid win the UEFA Youth League for the second time after a penalty shootout victory over Club Brugge in the final 🏆 pic.twitter.com/lGmM1E68wn — B/R Football (@brfootball) April 20, 2026

Κοινός πρωταγωνιστής αυτών των δύο αναμετρήσεων; Ένας τερματοφύλακας που βάλθηκε να «τρελάνει» όλη την Ευρώπη!

Το όνομά του: Χάβι Ναβάρο Χιμένεθ. Πολλοί μπορεί να μην τον γνωρίζουν, αλλά μιλάμε για ακόμα ένα «προϊόν» των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης.

Γεννημένος το 2007 διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του και τις τελευταίες ώρες έχει γίνει… viral, καθώς έχει «κερδίσει» και το παρατσούκλι του «νέου Κασίγιας»!

Muchísimo impacto de JAVI NAVARRO (19 años) en esta Final Four. Colección de paradas + muro en los penaltis en ambos partidos.

Οι λόγοι; Πάρα πολύ απλοί, αλλά και απόλυτα κατανοητοί. Αν υπήρχε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του Final-4 σίγουρα αυτό θα κατέληγε στα χέρια του.

Άλλωστε, τα όσα έκανε μέσα σε 72 ώρες στην Ελβετία ήταν «μαγικά». Η ισοπαλία με την Παρί Σεν Ζερμέν (17/04, 1-1, 5-4 πεν.) είχε και την «υπογραφή» του, αφού αν δεν ήταν κάτω από την εστία τα πράγματα μπορεί να ήταν και διαφορετικά.

Μέτρησε συνολικά έξι επεμβάσεις και στη διαδικασία των πέναλτι πήγε «καυτός». Το αποτέλεσμα; Να αποκρούσεις τρεις εκτελέσεις και να «χαρίσει» την πρόκριση στην ομάδα του!

Κι όλα αυτά, «αγγίζοντας» το τέλειο, αφού η συνολική του βαθμολογία στο Sofascore ήταν 9.9. Να πάμε στα «πεπραγμένα» του στον μεγάλο τελικό;

Το 1-1 με την Κλαμπ Μπριζ (20/04, 1-1, 2-4 πεν.) «έστειλε» και πάλι τη Ρεάλ Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο πρωταγωνιστής της; Ξανά ο Χάβι Ναβάρο Χιμένεθ! Ο Ισπανός πορτιέρε ήταν απίστευτος, αφού απέκρουσε δύο εκτελέσεις των Βέλγων και «χάρισε» το τρόπαιο στην ομάδα του!

Δηλαδή, το «διαμαντάκι» των Μαδριλένων είχε πέντε αποκρούσεις πέναλτι σε 72 ώρες, που έφεραν το κλαμπ του στην κορυφή της Ευρώπης!

Πώς να μην «κερδίσει» τον «τίτλο» του: «νέου Κασίγιας»;