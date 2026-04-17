Ο Γιώργος Δώνης είναι μία… ανάσα πριν αναλάβει τη Σαουδική Αραβία και την «οδηγήσει» στο Μουντιάλ, κάνοντας ό,τι ελάχιστοι προπονητές της χώρας μας.

Η Σαουδική Αραβία σε ελληνικά χέρια! Ο Γιώργος Δώνης έχει πει το «ναι» και το μόνο που απομένει για να «σφραγιστεί» το deal των δύο πλευρών είναι να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.

Οι κακές εμφανίσεις με τον Ερβέ Ρενάρ «ταρακούνησαν» την Ομοσπονδία της χώρας της Ασίας και είχαμε το «διαζύγιο».

Η επιλογή του Γιώργου Δώνη δεν ήταν τυχαία, αφού μιλάμε για έναν προπονητή, που εδώ και πολλά χρόνια δουλεύει στη Σαουδική Αραβία.

🚨 OFFICIAL: Saudi Arabia sack head coach Hervé Renard with immediate effect before World Cup! 👋🏼🇸🇦



Renard had returned for a second spell as Saudi coach at the end of 2024. pic.twitter.com/yhwU0OMAkS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026

Τόσο με την Αλ Καλίτζ, όσο και παλιότερα με την Αλ Γουέχντα, αλλά και την Αλ Φατέχ.

Προφανώς και η «πρόκληση» θα είναι πολύ μεγάλη για τον Έλληνα τεχνικό. Ο λόγος; Σε λίγους μήνες ακολουθεί το Μουντιάλ και η Σαουδική Αραβία έχει προκριθεί.

Επομένως, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε έναν προπονητή από τη χώρα μας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Πότε είχε συμβεί ξανά κάτι παρόμοιο;

🚨🇸🇦 Al-Khaleej coach Georgios Donis will lead Saudi Arabia at the World Cup 2026.



Official announcement coming once the contract is signed, agreement done with the Saudi Federation. pic.twitter.com/Sk6fzMCG9X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026

Οι Έλληνες προπονητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μία απάντηση είναι αρκετά προφανές, αφού ήταν και ο άνθρωπος που «οδήγησε» την Εθνική στην πρώτη της πρόκριση.

Το 1994 η «γαλανόλευκη» έκανε την «παρθενική» της εμφάνιση στο Μουντιάλ, χωρίς να καταφέρει να πάρει κάποιον βαθμό.

Στον όμιλο με Νιγηρία, Βουλγαρία και Αργεντινή μέτρησε τρεις ήττες και είπε νωρίς «αντίο» στη διοργάνωση. Στο «τιμόνι» της ήταν ο Αλκέτας Παναγούλιας, που έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που δηλώνει «παρών» σε Μουντιάλ!

Για να βρούμε τον δεύτερο και τον τελευταίο της λίστας, θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» περίπου μία 10ετία πίσω από το σήμερα.

Το 2014 είχαμε έναν πάρα πολύ δυνατό όμιλο, καθώς στο ίδιο γκρουπ βρήκαμε την Αυστραλία, την Ισπανία, τη Χιλή, αλλά και την Ολλανδία.

Το ελληνικό στοιχείο θα το βρούμε στην πρώτη ομάδα, αφού ο Άγγελος Ποστέκογλου ήταν στον πάγκο των «καγκουρό»!

Κι όμως, ο πρώην τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ έχει παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως, αν και «πάλεψε» σε όλα του τα ματς δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε έναν βαθμό.

Mε τον Γιώργο Δώνη να είναι έτοιμος να μπει σε αυτό το πολύ μικρό κλαμπ, που δημιούργησαν οι Αλκέτας Παναγούλιας και Άγγελος Ποστέκογλου.