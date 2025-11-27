Τι «ποίημα» έβαλε ο Καρέτσας για λογαριασμό της Γκενκ;

Απίθανος Κωνσταντίνος Καρέτσας «ζωγράφισε» πριν την ανάπαυλα της αναμέτρησης της Γκενκ με τη Βασιλεία, στέλνοντας την μπάλα συστημένη στο αντίπαλο τέρμα.

«Κωνσταντίνος Καρέτσας ετών 18, κρατήστε το όνομα». Κάπως έτσι ο επίσημος λογαρισμός του Europa League επέλεξε να αποθεώσει τον νεαρό Έλληνα διεθνή για την «ζωγραφιά» του.

Και πώς να μην το κάνει αφού άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό; Ο Καρέτσας πήρε την εσωτερική λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Γκενκ με τη Βασιλεία και θύμισε… Άριεν Ρόμπεν στα καλύτερά του.

Υπέροχο τελείωμα, φοβερό φαλτσαριστό σουτ για το 2-0 της βελγικής ομάδας. Το wonderkid του ελληνικού ποδοσφαίρου «τρελαίνει» την Ευρώπη, για να προσθέσει ένα ακόμα εντυπωσιακό highlight στην σύντομη για την ώρα καριέρα του που όμως προμηνύεται σπουδαία. Γεμάτη έμπνευση και φαντασία αφού από δαύτες, είναι προικισμένος με… πληθώρα.

Με αυτό το υπέροχο τέρμα – χορεύοντας την αντίπαλη άμυνα – άνοιξε λογαριασμό για φέτος, μετρώντας βέβαια και επτά τελικές πάσες.

