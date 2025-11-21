Γιατί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Γκενκ; Οι βασικοί λόγοι πίσω από τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Η είδηση πως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπογράφει νέο συμβόλαιο με την Γκενκ, ξεκίνησε από ένα όχι και τόσο διάσημο σάιτ του Βελγίου, το βράδυ της Πέμπτης (20/11). Λίγες ώρες μετά, είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου και εξελίχθηκε σε «done deal».

Το ενδιαφέρον γύρω από το 18χρονο ελληνικό wonderkid είναι πολύ μεγάλο εδώ και καιρό. Μετά το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας και τα όσα ακολούθησαν, έγινε ακόμα μεγαλύτερο.

Ήδη το όνομά του, είναι στη μεταγραφική λίστα πολλών «γιγάντων» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Γιατί να υπογράψει, λοιπόν, συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 με την Γκενκ;

Το 2027 και το 2029

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας «έκλεισε» τα 18 του χρόνια στις 19 Νοεμβρίου. Μία ημέρα προτού «κυκλοφορήσει» η συγκεκριμένη είδηση.

Από το 2016, δηλαδή από τα 9 του χρόνια αγωνίζεται με τη φανέλα της Γκενκ. Το 2020 δοκίμασε την τύχη του και στην Άντερλεχτ, αλλά το 2023 επέστρεψε στον σύλλογο που αγωνίζεται και τώρα.

Είναι προφανές, πως κάποια στιγμή, θα αποχωρήσει από την Γκενκ. Μάλιστα, πολλοί θεωρούν πως αυτή η στιγμή, ίσως είναι το καλοκαίρι του 2026.

Βάσει του προηγούμενου συμβολαίου του, το 2026 θα ήταν «κόκκινη γραμμή», καθώς από τις αρχές του 2027, οποιαδήποτε ομάδα ήθελε, θα μπορούσε να διαπραγματευθεί μαζί του, δίχως να χρειάζεται να καταβάλει κάποιο ποσό στην Γκενκ.

Κάτι που δεν θα ήθελε ούτε ο σύλλογος που τον «μεγάλωσε», αλλά ούτε και ο ίδιος.

Η «μαγεία» ενός 17χρονου wonderkid: Ο MVP Καρέτσας και η πρωτιά που ξεχωρίζει! Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε τα πάντα σωστά, απέναντι στη Λευκορωσία. Οι αριθμοί του επαληθεύουν γιατί αναδείχθηκε ως MVP, όμως μία πρωτιά αποδεικνύει, γιατί δεν είναι ένας «συνηθισμένος» παίκτης.

Γιατί είχε υπογράψει έως το 2027

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε υπογράψει το τελευταίο του συμβόλαιο με την Γκενκ τον Νοέμβριο του 2024. Τότε, που «έκλεινε» τα 17 του χρόνια. Ακριβώς επειδή ήταν κάτω των 18 ετών, μπορούσε να υπογράψει μόνο για μέγιστο διάστημα τριών ετών.

Φέτος, ο Καρέτσας έγινε 18 ετών και μπορεί να υπογράψει μακροπρόθεσμη επέκταση συμβολαίου. Ακριβώς όπως έπραξε, σε ένα συμβόλαιο που δεν συμπεριλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης.

Μάλιστα, προβλέπεται και γενναία αύξηση αποδοχών, ίσως ξεπερνώντας τις 500.000 ευρώ ανά έτος. Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο, ήταν κοντά στις 350.000 ευρώ ετησίως.

Τι κερδίζει η Γκενκ με την ανανέωση;

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για την Γκενκ, είναι ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτει στο ρόστερ της. Η υπογραφή ενός νέου και μεγαλύτερου σε διάρκεια συμβολαίου, προσφέρει σημαντική ηρεμία στον σύλλογο.

Στις επερχόμενες μεταγραφικές περιόδους, δεν θα σταθεί εμπόδιο στα «θέλω» του παίκτη, αλλά θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το μέγιστο κέρδος, από τις ομάδες που θα δείξουν ενδιαφέρον. Και είναι πολλές, μεταξύ των οποίων οι Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο «στόχος» της Γκενκ

Όπως προαναφέρθηκε, το ερχόμενο καλοκαίρι, δηλαδή του 2026, μοιάζει κομβικό.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του, αποφάσισαν το περασμένο καλοκαίρι, να μην αποχωρήσει από την Γκενκ.

Αυτήν τη φορά, όμως, με τους «κολοσσούς» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να εντείνουν την πίεσή τους, ίσως αποσπάσουν το «ναι», τόσο από την πλευρά του συλλόγου, όσο και από αυτήν του παίκτη.

Όσον αφορά στις απαιτήσεις; Ένα είναι το δεδομένο: ο στόχος της Γκενκ, είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Jupiler Pro League!

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η χρηματιστηριακή του αξία είναι 23 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι σαφές ότι η Γκενκ στοχεύει σε υψηλότερη τιμή. Πόσο υψηλότερη;

Σίγουρα άνω των 37.5 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν από τη Μίλαν στην Κλαμπ Μπριζ για τον ντε Κετελάρε, το καλοκαίρι του 2022 και «κρατούν» το ρεκόρ. Και βλέπουμε…