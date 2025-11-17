Τι και αν με την πρώτη ομάδα της Γκενκ έχει σκοράρει τρεις φορές; Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας «ισοφάρισε» τα γκολ του σε επίπεδο συλλόγων, με την Εθνική σε… χρόνο μηδέν!

Η Εθνική σε λίγες ώρες «κλείνει» τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μπορεί η πρόκριση να μην ήρθε, αλλά η «γαλανόλευκη» έδειξε πως δεν θα πει «αντίο», με… κατεβασμένα τα χέρια.

Απέναντι στη Σκωτία (15/11, 3-2) αν και η αναμέτρηση δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, κέρδισε και μέχρι το 60ο λεπτό είχε πραγματοποιήσει μία εξαιρετική εμφάνιση.

Ενενήντα λεπτά, γεμάτα αλήθειες Η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Σκωτία, παρουσίασε μία «μικρογραφία» της πορείας της στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ένας από τους παίκτες που «έλαμψε» και τον τελευταίο καιρό έχει απασχολήσει πολύ την ελληνική επικαιρότητα είναι και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας!

Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής, μπορεί καλά-καλά να μην έχει μπει στο 18ο έτος της ηλικίας του. Όμως, στο τελευταίο ματς της «γαλανόλευκης» μπόρεσε να κάνει κάτι «τρελό»!

Ο Καρέτσας της Εθνικής «ισοφάρισε» τον… Κωνσταντίνο της Γκενκ

Από πολύ μικρή ηλικία, στο Βέλγιο έκαναν λόγο για ένα «παιδί θαύμα», που έπαιζε στις ακαδημίες της Γκενκ.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε «τρελάνει» τους πάντες. Μάλιστα, τα όσα έκανε και ανάγκασε ακόμα και την εθνική Βελγίου να ασχοληθεί με εκείνον.

Ωστόσο, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να διαλέξει την Ελλάδα, για τους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Τον περασμένο Μάρτιο έκανε και το ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη» και είναι ο νεότερος, που παίζει σε επίσημο ματς στην ιστορία της!

Έκτοτε είναι ένα από τα βασικά «γρανάζια» και σε επτά ματς έχει προλάβει να σκοράρει τρεις φορές, με το τελευταίο του τέρμα να έρχεται πριν από λίγες ώρες.

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης;

Πως όσα γκολ έχει με το εθνόσημο στο στήθος έχει και με την Γκενκ!

Κι όμως, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σε 62 ματς με την πρώτη ομάδα των Βέλγων έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα τρεις φορές.

Και ποιος ξέρει; Μπορεί να «προσπεράσει» τον εαυτό του απέναντι στη Λευκορωσία (18/11, 21:45)! Σε ένα φαινόμενο, που μόνο σπάνια βλέπουμε!