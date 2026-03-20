Κι όμως, εξακολουθεί να υπάρχει ένα πάρα πολύ «τρελό» σενάριο, όπου κάθε ομάδα που θα κερδίσει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα έχει τουλάχιστον έναν Έλληνα στο ρόστερ της!

Όλα είναι έτοιμα για τα προημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Champions, Europa, αλλά και Conference League είναι μονάχα λίγους αγώνες πριν το τέλος τους.

Και το πιο απίθανο; Η Ελλάδα δηλώνει «παρών» σε όλες. Μπορεί η μοναδική ομάδα από τη χώρα μας που συνεχίζει στην Ευρώπη να είναι η ΑΕΚ. Ωστόσο, τουλάχιστον ένας ποδοσφαιριστής από τη χώρα μας θα είναι στα προημιτελικά των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Champions League (Σπόρτινγκ Λισαβόνας):

Αν γράφαμε αυτό το άρθρο πριν από λίγες ημέρες κανείς δεν θα μπορούσε να το πιστέψει.

Η Μπόντο/Γκλιμτ ήταν μία… ανάσα πριν πάρει την πρόκριση στους «8» του Champions League. Είχε κερδίσει με 3-0 τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και όλα έδειχναν ότι στην Πορτογαλία η ανατροπή μοιάζει με ένα… άπιαστο όνειρο.

Ωστόσο, τα «λιοντάρια» διέψευσαν τους πάντες. Πήγαν το ματς στην παράταση, κέρδισαν με 5-0 και πλέον έχουν μπροστά τους το «εμπόδιο» την Άρσεναλ.

Επομένως, το «ταξίδι» δύο Ελλήνων έχει και συνέχεια. Οι Γιώργος Βαγιαννίδης και Φώτης Ιωαννίδης μετακόμισαν το περασμένο καλοκαίρι στην Πορτογαλία και λίγους μήνες αργότερα είναι στα προημιτελικά του Champions League.

Europa League (Μπολόνια):

Στο Europa League δεν θα γινόταν να μην έχουμε ελληνική εκπροσώπηση. Η κλήρωση έβγαλε τις Μπολόνια και Ρόμα αντιμέτωπες για τους «16» της διοργάνωσης.

Επομένως, ένας Έλληνας είχε εξασφαλισμένη θέση στα προημιτελικά. Κώστας Τσιμίκας και Μπάμπης Λυκογιάννης είχαν έρθει αντιμέτωποι. Τελικά, ο «κλήρος» έπεσε στον δεύτερο, με την Μπολόνια να παίρνει μία τεράστια πρόκριση στην παράταση, μετά από ένα ματς-διαφήμιση του ποδοσφαίρου.

Conference League (ΑΕΚ):

Στο Conference League τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση και στο ρόστερ της δεν γινόταν να μην υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Άγγελος Αγγελόπουλος, Λάζαρος Ρότα, Σταύρος Πήλιος, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Καλοσκάμης έχουν ως όνειρο την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Και εφόσον δεν υπάρχει άλλη ομάδα με Έλληνα ποδοσφαιριστή, είναι και οι μόνοι που μπορούν να πάρουν το τρόπαιο στο τέλος της σεζόν.