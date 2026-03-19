Η ΑΕΚ είναι και με τη… βούλα στα προημιτελικά του Conference League! Μπορεί η «Ένωση» να ηττήθηκε από την Τσέλιε (19/03, 0-2) και να έπαιξε πολλές φορές με τη «φωτιά», αλλά δεν «πληγώθηκε».

Το τελικό σκορ «κλείδωσε» από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, αφού οι Σλοβένοι είχαν καταφέρει να πάρουν «κεφάλι» στο σκορ, με δύο τέρματα.

Παρ’ όλα αυτά, στο δεύτερο μέρος μπόρεσαν να «προφυλάξουν» τα μετόπισθέν τους και «σφράγισαν» την πρόκριση.

Και πλέον η «Ένωση» έχει και ένα ξεχωριστό «παράσημο» στην ιστορία της στα Κύπελλα Ευρώπης, που καμία άλλη ελληνική ομάδα δεν έχει καταφέρει.

Έβαλε «τσεκ» σε τέσσερις διαφορετικές

Η ΑΕΚ, μετά την πρόκρισή της στους «8» του Conference League, έγινε η πρώτη ομάδα από τη χώρα μας που το πετυχαίνει σε τέσσερις διαφορετικές διοργανώσεις!

Κι όμως, αφού καμία άλλη δεν έχει μπορέσει να είναι τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Η αρχή έγινε στο Κύπελλο Πρωταθλητριών ή αλλιώς το τωρινό Champions League.

Η «Ένωση» είχε παίξει με τη Σπαρτάκ Τρνάβα στα προημιτελικά της διοργάνωσης στο μακρινό 1968-69. Ωστόσο, είχε αποκλειστεί, με μία ισοπαλία και μία ήττα.

Το 1977 είχε πάει στα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA (τωρινού Europa League), έχοντας μείνει εκτός από τη Γιουβέντους!

Η ΑΕΚ έχει φτάσει σε μία διοργάνωση δύο φορές, μέχρι τα προημιτελικά. Ποια είναι αυτή; Το Κύπελλο Κυπελλούχων, ένας θεσμός που δεν υπάρχει τη φετινή σεζόν.

Ωστόσο, η «Ένωση» για δύο απανωτές σεζόν ήταν στα προημιτελικά, έχοντας αποκλειστεί από την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Αναλυτικά, οι πορείες της ΑΕΚ όταν έφτασε στα προημιτελικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων:

1968/69, Κύπελλο Πρωταθλητριών: Σπαρτάκ Τρνάβα (1-1 εντός, 1-2 εκτός)

1976/77, Κύπελλο UEFA: Πρόκριση στα ημιτελικά, Γιουβέντους (0-1 εντός, 1-4 εκτός)

1996/97, Κύπελλο Κυπελλούχων: Παρί Σεν Ζερμέν (0-3 εντός, 0-0 εκτός)

1997/98, Κύπελλο Κυπελλούχων: Λοκομοτίβ Μόσχας (0-0 εντός, 1-2 εκτός)

2025/26, Conference League (παίζει τώρα)