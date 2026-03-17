H Ελλάδα έμοιαζε… καταδικασμένη στο Champions League. Ωστόσο, η ανατροπή της σεζόν κράτησε «ζωντανό» το γαλανόλευκο χρώμα!

ΤΙ ΕΚΑΝΕ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας; Οι περισσότεροι την είχαν… ξεγράψει, μετά την ήττα με 3-0 (11/03) μέσα στη Νορβηγία!

Ωστόσο, μπόρεσε να πραγματοποιήσει την ανατροπή της σεζόν. Από τα πρώτα λεπτά στο ματς της Πορτογαλίας κόντρα στην Μπόντο/Γκλιμτ έδειξε ότι δεν θα τα παρατήσει.

HISTORY WAS MADE ✍️



— Sporting CP (@SportingCP) March 17, 2026

Πήγε το ματς στην παράταση, κέρδισε με 5-0 (17/03) και έγινε η πρώτη ομάδα που «κλείνει» εισιτήριο για τα προημιτελικά του Champions League!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Ελλάδα συνεχίζει να έχει εκπροσώπους στα «αστέρια». Κι όμως, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι Γιώργος Βαγιαννίδης και Φώτης Ιωαννίδης μετακόμισαν μαζί στη Λισαβόνα το περασμένο καλοκαίρι.

Στη League Phase η ομάδα τους ήταν εξαιρετική και μπόρεσε να είναι απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

Το πρώτο ματς ήταν «καταστροφικό», αφού λίγες είναι οι φορές που βλέπουμε ανατροπές, μετά από μία «βαριά» ήττα με 3-0!

Ωστόσο, όλα άλλαξαν μέσα σε λίγες ημέρες για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας που ολοκλήρωσε το δικό της «θαύμα» στην παράταση.

Για την ιστορία, κανείς από τους δύο Έλληνες παίκτες δεν έπαιξε στη ρεβάνς, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να μένει στον πάγκο, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης είναι τραυματίας.

Παράλληλα, ο πρώτος μετράει τέσσερις συμμετοχές με μία ασίστ στα «αστέρια» πέντε ματς και αυτός με ένα «σερβίρισμα».

Πλέον, μένει να φανεί που θα σταματήσουμε με την ομάδα τους. Πάντως, ήδη προκάλεσαν «χαμό», αφού σίγουρα μιλάμε για την ανατροπή της σεζόν!