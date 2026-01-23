Αναπάντεχη «βόμβα» πυροδότησε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής με πρώην ΝΒΑερ με σχεδόν τετραψήφιο αριθμό αγώνων στον «θαυμαστό κόσμο».

Τα αφεντικά τρελάθηκαν, δίνοντας γη και ύδωρ στον Γιώργο Μπαρτζώκα για να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης και να τον διατηρήσει στον «θρόνο» του στην Ελλάδα.

Τα τρόπον τινά λιμνάζοντα νερά στα μεταγραφικά ταρακούνησαν οι «ερυθρόλευκοι» το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) που έπιασαν εξαπίνης άπαντες. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόρι Τζόζεφ.

Ο γεννημένος το 1991 Καναδός γκαρντ είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για λογαριασμό της Μονακό που τον είχε ανακοινώσει κιόλας όμως η τιμωρία οικονομικής φύσης που της έχει επιβληθεί, δεν επέτρεψε στον Κόρι Τζόζεφ να την βοηθήσει. Έτσι ο Ολυμπιακός που «λαχταρά» όσο τίποτα άλλο την επιστροφή στον ευρωπαϊκό θρόνο το οποίο ψάχνει εδώ και χρόνια, ενεργοποίησε την «βόμβα».

Η ασταθής κατάσταση (μία μέσα μία έξω) του Φρανκ Νιλικίνα σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις αλλά και την ευκαιρία που παρουσιάστηκε, μέτρησαν για τους Πειραιώτες που δεν το σκέφτηκαν πολύ. Έδωσαν στον παίκτη μισό εκατομμύριο μέχρι το τέλος του χρόνου και εξασφάλισαν την υπογραφή του για 1μιση σεζόν.

Φυσικά και πρόκειται για μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση που εκτοξεύει τους Πειραιώτες, βάσει βιογραφικού. Μένει να φανεί και η κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται o άσος από το Τορόντο που έχει όμως να πάιξει σε επίσημο παιχνίδι από τα περσινά playoffs του ΝΒΑ με τους Ορλάντο κόντρα στους Σέλτικς.

Πρόκεται για έναν παίκτη που έχει φάει με το… κουτάλι τα παρκέ του ΝΒΑ τα τελευταία 13 χρόνια που ανήκει εκεί. Αρχικά ως two way παίκτης και μετέπειτα κανονικό μέλος σε Σπερς, Ράπτορες, Ιντιάνα, Κινγκς, Πίστονς, Γουόριος και Μάτζικ με τη σειρά.

Από τα χρόνια του αυτά μάλιστα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έχει βγάλει σχεδόν 80 εκατ. δολάρια σε κέρδη από συμβόλαια και μόνο. Τα περισσότερα χρήματα τα πήρε από τους Σακραμέντο Κινγκς, περί τα 19,276,027 δολάρια.