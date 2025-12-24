Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είχε «προειδοποιήσει» από νωρίς για τα «ψαλιδάκια» του. Ωστόσο, αυτό «ξεχάστηκε» πολύ γρήγορα και υπήρχε λόγος!

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί τις τελευταίες ώρες μπορεί να μην είναι στην Ελλάδα, αλλά «τρέλανε» και πάλι τους πάντες!

Στην πρεμιέρα του Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής έβαλε την υπογραφή του στο ματς με τις Κομόρες (21/12, 2-0), μιας και πέτυχε ένα απίθανο γκολ!

Με ένα ανάποδο «ψαλιδάκι» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα του. Η αλήθεια είναι πως ο 32χρονος επιθετικός μάς έχει «προειδοποιήσει» πως μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που δοκιμάζει αρκετά να σκοράρει με αυτόν τον περίτεχνο τρόπο.

Ωστόσο, αυτές κάποιες δηλώσεις του είχαν περάσει στα… ψιλά, καθώς υπήρχε και ένας πολύ σημαντικός λόγος.

A 3 min 44 secs compilation of Ayoub El Kaabi scoring Bicycle Kickspic.twitter.com/gPQ9vZ4y1c — Troll Football Media (@Troll__Footbal) December 22, 2025

Η «προφητική» δήλωση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Δεν πάει πολύς καιρός από την ημέρα που ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε το πρώτο του «ψαλιδάκι» με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Το ημερολόγιο έδειχνε 14 Μαρτίου του 2023. Οι Πειραιώτες είχαν ταξιδέψει στη Σερβία, για τη ρεβάνς απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και το 1-4 του Γ. Καραϊσκάκης.

Οι πιθανότητες για πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League ήταν απειροελάχιστες. Ωστόσο, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε κάτι που έμοιαζε ακατόρθωτο! «Οδήγησε» το ματς στην παράταση και στο τέλος «πανηγύρισε» μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κερδίζοντας με 6-1.

Ένας από τους μεγάλους «πρωταγωνιστές» ήταν και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που είχε κάνει το 0-3, αλλά και το 1-4! Μάλιστα, το δεύτερό του τέρμα ήταν ένα «ποίημα»!

Το πρώτο του «ψαλιδάκι» με τη φανέλα του Ολυμπιακού ήταν πλέον γεγονός, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια ακόμα περισσότερα!

Για να λέμε την αλήθεια, ο Μαροκινός επιθετικός είχε «προειδοποιήσει» από νωρίς πως του αρέσει να σκοράρει έτσι! Λίγο αργότερα, μετά τη λήξη του ματς στην COSMOTE TV είχε «αποκαλύψει» το… μυστικό του ταλέντο.

Όμως, οι δηλώσεις του πέρασαν «απαρατήρητες» εξαιτίας των πανηγυρισμών που υπήρχαν για μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχουν υπάρξει.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί «προειδοποίησε» και οι περισσότεροι δεν το πρόσεξαν φροντίζει να μας το «υπενθυμίζει» πως του αρέσει πάρα πολύ να σκοράρει με «ψαλιδάκι».

Αναλυτικά, τι είχε δηλώσει ο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μετά το «ψαλιδάκι» με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ:

«Τα ανάποδα ψαλιδάκια είναι ο αγαπημένος μου τρόπος σκοραρίσματος, έχω βάλει πολλά γκολ με αυτό τον τρόπο, μου αρέσει και το προσπαθώ πάντα. Έτσι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, πως το είχα ξανακάνει και μπορούσα και εκείνη τη φορά».