Ο Μπάλαζ Μέγερι, μιλώντας στο Ole.gr, γύρισε δύο χρόνια πίσω, περιγράφοντας πώς έζησε ως φίλαθλος το έπος του Ολυμπιακού, την βραδιά που κατέκτησε το Conference League.

Δύο χρόνια συμπληρώνονται πια από την ιστορική κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό.

Το βράδυ της 29ης Μαΐου του 2024, οι Πειραιώτες έγραψαν ιστορία με το μυθικό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, επικρατώντας με 1-0 της Φιορεντίνα στην παράταση, στον τελικός της Νέας Φιλαδέλφειας.

Κάπως έτσι, έκαναν πραγματικότητα ένα όνειρο… τρελό. Στις εξέδρες, φυσικά, ήταν και αρκετά πρώην «ερυθρόλευκα» πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο Μπάλαζ Μέγερι.

Ο Ούγγρος τερματοφύλακας δέχθηκε με χαρά την πρόσκληση της ομάδας και έδωσε το «παρών» στην Αθήνα για τον ιστορικό τελικό.

Στη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στο Ole.gr, ο Μπάλαζ Μέγερι περιέγραψε πώς έζησε αυτή τη μεγάλη βραδιά, που τον βρήκε το ξημέρωμα να βλέπει το… ηλιοβασίλεμα στο Γ. Καραϊσκάκης!

«Είμαι ευγνώμων στον σύλλογο επειδή με κάλεσαν, μαζί με πολλούς πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Ήταν μια τρελή στιγμή όταν ανεβήκαμε στο λεωφορείο για να πάμε στο παιχνίδι. Λέμε “πάμε να παίξουμε!”.

Ήμασταν σχεδόν σαν ομάδα all-star εκεί στο λεωφορείο και το απολαύσαμε, πανηγυρίσαμε μαζί σαν να κερδίσαμε εμείς το τρόπαιο και ήταν τρελό βράδυ, πολύ μεγάλο βράδυ.

Ήταν έντονο συναίσθημα. Πήγαμε στο στάδιο Καραϊσκάκη και περιμέναμε την ομάδα εκεί.

Είδαμε ακόμα και την ανατολή του ηλίου. Οπότε, ναι, είχαμε μια γιορτή στο στάδιο και από εκεί έφτασα στο σπίτι γύρω στις 6:00, μάζεψα τα πράγματά μου και νομίζω ότι είχα πτήση στις 8:00, οπότε πήγα κατευθείαν στο αεροδρόμιο, απλώς πήρα έναν freddo espresso και έφυγα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Ole.gr ο Μπάλαζ Μέγερι.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Μπάλαζ Μέγερι: