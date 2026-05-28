Ο Εβάν Γκεσάντ κατάφερε κάτι, που ίσως δεν επαναληφθεί ποτέ. Κατέκτησε το Europa League και το Conference League, την ίδια σεζόν!

Το βράδυ της 27ης Μαΐου άνηκε στην Κρίσταλ Πάλας, ωστόσο ο Εβάν Γκεσάντ κατάφερε επίσης κάτι μοναδικό.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ επικράτησε της Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό του Conference League στη Λειψία (27/05, 1-0) και έτσι, μετά το FA Cup, έφτασε σε ακόμα μία ιστορική κατάκτηση τροπαίου. Με το Community Shield στην έναρξη της σεζόν να έχει μεσολαβήσει.

Παρ’ όλα αυτά, ο 24χρονος εξτρέμ έχει πετύχει κάτι, που ίσως δεν ξαναεμφανιστεί ποτέ.

Ο Εβάν Γκεσάντ από τον Αύγουστο του 2025 ανήκει στην Άστον Βίλα, η οποία τον απέκτησε από τη Νις έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η ομάδα του Ουνάι Έμερι προχώρησε στον δανεισμό του ποδοσφαιριστή στην Κρίσταλ Πάλας, κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου του 2026.

Αυτό δεν σημαίνει, όμως, πως ο διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού δεν κατέγραψε συμμετοχές με την Άστον Βίλα. Αντίθετα, αγωνίστηκε σε 21 ματς, με τα 7 να έρχονται στη League Phase του Europa League, όπου μέτρησε μάλιστα δύο γκολ!

Μετέπειτα, στο δεύτερο μισό της σεζόν, φόρεσε τη φανέλα της Κρίσταλ Πάλας σε 14 περιπτώσεις, μετρώντας 6 συμμετοχές στα νοκ-άουτ του Conference League, με ένα γκολ.

Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτό; Πως ο Εβάν Γκεσάντ είχε ενεργό ρόλο τόσο στην πορεία της Άστον Βίλα προς την κατάκτηση του Europa League, όσο και στην αντίστοιχη της Κρίσταλ Πάλας για την κορυφή στο Conference League!

Ο 24χρονος πρόσθεσε δύο ευρωπαϊκά τρόπαια στο βιογραφικό του την ίδια αγωνιστική περίοδο! Σίγουρα, πρόκειται για ένα μοναδικό φαινόμενο.