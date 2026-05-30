Η Άρσεναλ κρατά την τύχη της Αγγλίας στα χέρια της, για να γυρίσει την Ευρώπη πίσω στο 1990!

Η Άρσεναλ μπορεί να γυρίσει την Ευρώπη 36 χρόνια πίσω!

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, μετά την κατάκτηση της Premier League όπου «έσπασε» μία κατάρα 22 ετών, θέλει να κρατήσει για πρώτη φορά στα χέρια της και το τρόπαιο του Champions League!

Στον τελικό της Βουδαπέστης, οι Λονδρέζοι κοντράρονται με την κάτοχο του τροπαίου Παρί Σεν Ζερμέν. Το έργο τους μόνο εύκολο δεν θα είναι απέναντι στο σύνολο του Λουίς Ενρίκε. Ωστόσο, έχουν μία μοναδική ευκαιρία να βοηθήσουν την Αγγλία να… μιμηθεί την Ιταλία του 1990!

Μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν, η Άστον Βίλα έχει φτάσει στην κατάκτηση του Europa League και η Κρίσταλ Πάλας αντίστοιχα του Conference League. Επομένως, εάν η Άρσεναλ φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, με το πρώτο Champions League της ιστορίας της, τότε η Αγγλία θα μετρήσει ένα εντυπωσιακό 3/3 στις διοργανώσεις της UEFA.

Κάτι τέτοιο δεν έχει σημειωθεί από το μακρινό 1990! Πριν από 36 χρόνια, η Ιταλία ήταν η χώρα που είχε καταφέρει να φτάσει στο απόλυτο!

Η Μίλαν είχε φτάσει στην κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, επικρατώντας της Μπενφίκα με 1-0. Ακολούθως, η Σαμπντόρια είχε κερδίσει στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων την Άντερλεχτ με 2-0 στην παράταση, ενώ στο Κύπελλο UEFA, Γιουβέντους και Φιορεντίνα έφτασαν ως το τέλος της διαδρομής, με την πρώτη να βγαίνει νικήτρια στους διπλούς τελικούς (3-1, 0-0).

Μένει να φανεί εάν το ιταλικό απόλυτο θα επαναληφθεί από τους Άγγλους, μετά από 36 χρόνια.